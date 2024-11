Apple odhalil 45 finalistů aplikací a her v soutěži App Store Awards pro rok 2024! Používáte je také?

Každoročně udělované ocenění App Store Awards oslavuje vývojáře z celého světa, jejichž hry a aplikace se pyšní mimořádným uživatelským zážitkem, designem a inovacemi. Do letošního finále App Store Awards se probojovalo celkem 45 aplikací a her napříč 12 různými kategoriemi. Tito finalisté vyčnívali nad ostatními aplikacemi a hrami svým obsahem, svou kreativitou a svou schopností propojovat přátele a rodiny. Letos se ocenění App Store Awards dočkalo nové kategorie aplikací a her pro Apple Vision Pro, což jen podtrhuje tento ohromný úspěch ve světě prostorové výpočetní techniky. Vítězové App Store Awards budou vybráni z řad nominovaných vývojářů aplikací a her a představeni v nadcházejících týdnech.

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme oslavit letošní finalisty App Store Awards, jejichž představivost a dovednosti daly vzniknout skvělým aplikacím, které si uživatelé zamilovali,“ pochvaluje si Carson Oliver, globální ředitel Applu pro App Store. „Od her, které přenášejí hráče do fantastických nových světů, po aplikace, které pomáhají rozvíjet kreativitu. Nominovaným vývojářům se podařilo přinést uživatelům nezapomenutelné zážitky, které jsou nejen zcela okouzlující, ale také inspirativní.“

Finalisté v kategorii aplikace roku pro iPhone

Finalisté v kategorii aplikace roku pro iPhone zlepšili uživatelům životy svými personalizovanými nástroji a snadno použitelnými funkcemi:

Kino umožňuje uživatelům proměnit každodenní chvíle na dechberoucí kinematografické zážitky.

umožňuje uživatelům proměnit každodenní chvíle na dechberoucí kinematografické zážitky. Runna nabízí tréninkové plány na míru pro všechny běžce, bez ohledu na jejich fyzickou zdatnost.

nabízí tréninkové plány na míru pro všechny běžce, bez ohledu na jejich fyzickou zdatnost. Tripsy pomáhá uživatelům cestovat přehledně a bez zbytečného stresu.

Finalisté v kategorii hra roku

Finalisté v kategorii hra roku pro iPhone přinesli hráčům pohlcující příběhy, úchvatnou grafiku a zajímavé postavy:

AFK Journey umožňuje hráčům budovat magické fantasy světy a účastnit se strhujících bitev.

umožňuje hráčům budovat magické fantasy světy a účastnit se strhujících bitev. The WereCleaner se pyšní vtipnou a kreativní hratelností.

se pyšní vtipnou a kreativní hratelností. Zenless Zone Zero zve hráče na pohlcující dobrodružství plné akce.

Finalisté v kategorii aplikace roku pro iPad

Finalisté v kategorii aplikace roku pro iPad probudili v uživatelích představivost, hravost a kreativitu:

Bluey: Let’s Play přináší uživatelům roztomilé postavy a zábavu pro celou rodinu.

přináší uživatelům roztomilé postavy a zábavu pro celou rodinu. Moises pomáhá pozvednout cvičení hry na hudební nástroje na novou úroveň pomocí AI nástrojů.

pomáhá pozvednout cvičení hry na hudební nástroje na novou úroveň pomocí AI nástrojů. Procreate Dreams umožňuje přivádět k životu animované příběhy.

Finalisté v kategorii hra roku pro iPad

Finalisté v kategorii hra roku pro iPad nabídli dynamické příběhy a úchvatně zpracované světy:

Assassin’s Creed Mirage přenáší hráče do světa plného strhujícího dobrodružství.

přenáší hráče do světa plného strhujícího dobrodružství. Disney Speedstorm nabízí strhující zážitek z vysokorychlostních závodů.

nabízí strhující zážitek z vysokorychlostních závodů. Squad Busters kombinuje vzrušující kompetitivní prvky s přívětivou a zábavnou hratelností.

Finalisté v kategorii hra roku na Apple Arcade

Finalisté v kategorii hra roku na Apple Arcade přinesli uživatelům epické příběhy a nové pojetí dobře známých klasik:

Balatro+ přináší dosud nevídanou karetní hru, která strhne každého.

přináší dosud nevídanou karetní hru, která strhne každého. Outlanders 2 uchvacuje hráče přepracovanou grafikou a novými promyšlenými úrovněmi.

uchvacuje hráče přepracovanou grafikou a novými promyšlenými úrovněmi. Sonic Dream Team přichází s novým dobrodružstvím pro staré známé postavy, které si hráči zamilovali.

Finalisté v kategorii aplikace roku pro Mac

Finalisté v kategorii aplikace roku pro Mac přinesli uživatelům výkonné nástroje pro snadnější práci na různých projektech:

Adobe Lightroom vylepšuje proces úpravy fotografií pomocí AI funkcí.

vylepšuje proces úpravy fotografií pomocí AI funkcí. OmniFocus 4 přináší vylepšenou správu úkolů, která podporuje lepší soustředění.

přináší vylepšenou správu úkolů, která podporuje lepší soustředění. Shapr3D transformuje pracovní postupy pro 3D design.

Finalisté v kategorii hra roku pro Mac

Finalisté v kategorii hra roku pro Mac přinesli uživatelům jedinečné hlavní postavy, úchvatnou vizuální stránku a nekončící zábavu:

Frostpunk 2 posouvá vpřed žánr her, který se zaměřuje na budování vlastního města.

posouvá vpřed žánr her, který se zaměřuje na budování vlastního města. Stray přenáší hráče do temného světa plného tajemství a hravosti.

přenáší hráče do temného světa plného tajemství a hravosti. Thank Goodness You’re Here! baví hráče svým konstantním humorem a absurditou.

Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple Watch

Finalisté v kategorii hra roku pro Apple Watch přinesli uživatelům snadný přístup k užitečným nástrojům a aplikacím:

LookUp nabízí vylepšené slovníky s definicemi, které se aktualizují každý den.

nabízí vylepšené slovníky s definicemi, které se aktualizují každý den. Lumy propojuje uživatele se slunečním a měsíčním cyklem.

propojuje uživatele se slunečním a měsíčním cyklem. Watch to 5K pomáhá běžcům dosáhnout cílové rovinky.

Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple Vision Pro

Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple Vision Pro posunuli hranice prostorové výpočetní techniky:

JigSpace dává uživatelům do rukou nástroj pro snadné zobrazování modelů ve 3D a v rozšířené realitě.

dává uživatelům do rukou nástroj pro snadné zobrazování modelů ve 3D a v rozšířené realitě. NBA mění způsob, jakým mohou uživatelé v budoucnu sledovat své oblíbené sporty.

mění způsob, jakým mohou uživatelé v budoucnu sledovat své oblíbené sporty. What If…? An Immersive Story nabízí hráčům inovativní zážitek ze světa Marvelu.

Finalisté v kategorii hra roku pro Apple Vision Pro

Finalisté v kategorii hra roku pro Apple Vision Pro ohromili hráče strhujícími scenériemi a intuitivní hratelností:

Loóna nabízí hráčům odpočinkové hádanky, u kterých se mohou zrelaxovat.

nabízí hráčům odpočinkové hádanky, u kterých se mohou zrelaxovat. THRASHER přináší intuitivní a vzrušující ovládání a okouzlující mimozemské světy.

přináší intuitivní a vzrušující ovládání a okouzlující mimozemské světy. Vacation Simulator přenese hráče do destinací plných zábavných postav a ještě zábavnějších aktivit.

Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple TV

Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple TV přinesli uživatelům úžasné zážitky na ty největší obrazovky:

DROPOUT přináší uživatelům nekončící zábavu a smích.

přináší uživatelům nekončící zábavu a smích. F1 TV posadí uživatele za volant skutečných formulí.

posadí uživatele za volant skutečných formulí. Zoom pomáhá propojovat uživatele inovativními způsoby.

Finalisté v kategorii kulturní dopad

Finalisté v kategorii kulturní dopad přinesli uživatelům silné příběhy a pomohli jim stát se tou nejlepší verzí sebe sama: