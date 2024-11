Recenze Marshall Willen II: Malý a odolný, ale hlavně zvukově i designově zdařilý reproduktor

Ultrapřenosné Bluetooth reproduktory se těší velké oblibě. Je to pochopitelné, neboť jejich malé rozměry i nízká hmotnost uživatele nijak neomezují v tom, kde si s nimi mohou vychutnávat své oblíbené skladby. Zároveň však již dnes poskytují dostatečný výkon i zvukovou kvalitu pro provoz jak uvnitř v našich domácnostech, tak venku třeba při grilování či výletech do přírody. Všechny zmiňované přínosy v sobě soustřeďuje také nejnovější přírůstek z dílny Marshallu, Willen II.

Ten je jako svůj předchůdce dostupný ve dvou barevných provedeních. Kromě menších změn v designu narostla výdrž baterie, která již dříve v porovnání s konkurencí patřila k nadprůměrným, a to z 15 na 17 hodin. Zlepšil se rovněž frekvenční rozsah, stejně jako hodnoty akustického tlaku, což je zejména v otevřeném prostoru poměrně významný parametr.

Nejnovější generace povýšila z Bluetooth 5.1 na verzi 5.3, přičemž implementace podpory Bluetooth LE Audio připravuje do budoucna půdu pro sdílení zvuku skrze technologii Auracast. Kompatibilita s aplikací Marshall Bluetooth dovoluje uživatelům pracovat s ekvalizérem i nastaveními k prodloužení životnosti baterie. Pokud jde o fyzické změny, přibylo zde samostatné tlačítko pro zapnutí či vypnutí a rozměrově při snížení hmotnosti o 40 g Willen II o 3 mm narostl do hloubky.

Vše dobré však zůstalo zachováno. Především pak vysoký stupeň odolnosti proti prachu i vodě IP67 a velmi praktický upevňovací popruh, díky němuž reproduktor snadno připnete či zavěsíte takřka kamkoli vás napadne. Integrovaný mikrofon usnadňuje handsfree přijímání hovorů a kvalitní komponenty na straně měničů i zesilovače zprostředkovávají typicky vyvážený zvukový projev Marshall, který na zařízení svých rozměrů poskytuje nebývale plnou reprodukci v nižším spektru. Nyní již pojďme nahlédnout do balení a vyzkoušet, co Willen II dokáže.

Obsah balení

Relativně útlé balení skrývá uvnitř nejvýše malou krabičku s nabíjecím kabelem, níže již samotný reproduktor a černou obálku obsahující vícejazyčnou dokumentaci, včetně její české varianty. Stačí se tedy zbavit ochranných prvků a po spárování jste připraveni začít si užívat ikonický zvuk Marshall.

Fotogalerie Marshall Willen II - box front Marshall Willen II - box side angle 2 Marshall Willen II - box back Marshall Willen II - box side angle 1 Marshall Willen II - box depth hand Marshall Willen II - box open 1 Marshall Willen II - box open 2 Marshall Willen II - box open 3 Marshall Willen II - box open 4 Marshall Willen II - small box open 1 Marshall Willen II - box open 5 Marshall Willen II - box open 6 envelope Marshall Willen II - documentation hand Marshall Willen II - speaker unboxing Marshall Willen II - speaker box table 1 Marshall Willen II - USB cable hand 2 Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Jak již zaznělo, Willen II je k dispozici ve dvou barevných provedeních – tmavém Black & Brass a světlém Cream, v obou případech s efektní texturou po obvodu s přesahem dozadu. Při hmotnosti pouhých 360 g činí jeho proporce 100,5 mm na výšku i šířku a 43,4 mm do hloubky. Zatímco zepředu upoutává pozornost logo Marshall na mřížce a zlatý všesměrový knoflík v pravém horním rohu, zádům vytvářejícím obrys ve tvaru písmene „X“ dominuje zmíněný upevňovací popruh. Do levého boku výrobce integroval port USB-C pro dobíjení, přičemž spodní stranu i záda opatřil protiskluzovými výstupky, jež zároveň zabraňují šíření vibrací. Dle okolností se tedy lze oddávat poslechu nejen klasicky nastojato, ale též položíte-li reproduktor logem vzhůru. Nejvíce prvků je soustředěno nahoře, přičemž zahrnují vypínač, párovací tlačítko s diodou i zabudovaný mikrofon, nad nimiž se nachází vystupující nápis „WILLEN II“. Jako poslední zde narazíte na led ukazatel informující o stavu baterie.

Fotogalerie #2 Marshall Willen II - front table Marshall Willen II - side angle 1 Marshall Willen II - side anglle 3 Marshall Willen II - back Marshall Willen II - side 1 Marshall Willen II - strap detail hand 2 Marshall Willen II - starp detail hand 1 Marshall Willen II - strap detail hand 3 Marshall Willen II - side 2 Marshall Willen II - bottom legs hand Marshall Willen II - top controls hand 1 Vstoupit do galerie

Párování a ovládání

Po zapnutí inicializujete spojení prostřednictvím tlačítka se symbolem Bluetooth, které následně začne pomalu modře blikat. Poté již můžete přejít ke svému zařízení a přes systémové rozhraní jej spárovat s Willen II.

Fotogalerie #3 Marshall Willen II - power on hands 1 Marshall Willen II - power on hand 2 Marshall Willen II - pairing hands Marshall Willen II - pairing iPhone SE hand Vstoupit do galerie

Budete-li chtít ovládat hlasitost a funkce přehrávání přímo na reproduktoru, je k tomu určen multifunkční knoflík vpředu. Směrem nahoru a dolů docílíte zesílení či zeslabení, zatímco krátké zmáčknutí započne, respektive pozastaví playback. Pohybem vpravo a vlevo se pak lze přesouvat v seznamu skladeb v obou směrech. Pokud jde o telefonování jedním stisknutím téhož ovládacího prvku přijmete příchozí hovor a dvojitým jej odmítnete.

Aplikace Marshall Bluetooth

Willen II do aplikace Marshall Bluetooth, jež je zdarma ke stažení v App Store i na Google Play, přidáte přes výrazný symbol „+“ v pravém horním rohu rozhraní. Po identifikaci zařízení stačí své rozhodnutí potvrdit klepnutím na tlačítko „ADD“.

Fotogalerie #4 Marshall Willen II - add to app iPhone SE hands Marshall Willen II - add to app iPhone SE hands 2 Marshall Willen II - iPhone SE Bluetooth app hand and speaker Marshall Willen II - speaker iPhone bag Battery Preservation Vstoupit do galerie

Poté již můžete měnit nastavení ekvalizéru, konkrétně si vybrat ze 3 vyladěných presetů s označením Marshall, Push a Voice, ale rovněž v sekci Battery Preservation aktivovat opatření k prodloužení životnosti baterie, a to ve 3 stupních. Ty pak ovlivní maximální úroveň dobíjení, omezí jeho rychlost či zohlední teplotní podmínky. Samozřejmě touto cestou provedete také update firmwaru a budete-li zvažovat rozšíření své výbavy, v dolní liště si pomocí ikony „Explore“ prohlédnete další aplikací podporované produkty Marshall.

Fotogalerie #5 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 1 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 2 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 7 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 8 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 9 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 10 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 11 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 12 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 13 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 14 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 15 Marshall Blutooth app Willen 3 screen 16 Vstoupit do galerie

Základní technické údaje

Na zvukovém projevu Marshall Willen II se podílí 38W zesilovač třídy D společně s dynamickým 10W měničem o průměru 2“, který doplňuje dvojice pasivních zářičů. Frekvenční odezva monofonní reprodukce se pohybuje v rozmezí 75 Hz až 20 kHz. Bezdrátovou komunikaci zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.3 s dosahem až 100 m v otevřeném prostoru. Integrovaná baterie poskytuje 17 hodin přehrávání, přičemž po vyčerpání energie je schopná dostoupit k maximu za 2,5 hodiny. Funkce rychlonabíjení dokáže proměnit 20 minut v 5,5 hodiny poslechu. Stupeň krytí IP67 pak ponechá majitele klidnými, pokud jde o proniknutí prachových částic i vody, neboť výrobek vydrží ponoření do hloubky 1 m po dobu 30 minut.

Osobní dojmy a hodnocení

Marshall Willen II je na první pohled stylová záležitost, která skvěle zapadne do téměř jakéhokoli interiéru, bude mu to však slušet i na háčku v předsíni, připnutému k batohu na výletě, v trávě na zahradě či na stole pod pergolou. Po zvukové stránce působí rozhodně mnohem větší, než ve skutečnosti je. Na zařízení své velikosti pěkně vykreslené basy zapnutí předvolby Push na ekvalizéru ještě o něco posílí. Přesto se mi nejvíce zamlouval preset Marshall. Škoda, že aplikace neumožňuje nastavit si vlastní, ovšem to se dá v celku elegantně obejít třeba přizpůsobením ve Spotify. Hodnoty výdrže i doby nabíjení baterie se v průběhu testování nijak významně nelišily od toho, co výrobce slibuje.

Fotogalerie #6 Marshall Willen II - iPhone SE EQ presets app hands Marshall Willen II - iPhone SE Bluetooth app hand and speaker 2 Marshall Willen II - legs and iPhone SE side Marshall Willen II - speaker cable table close 1 Vstoupit do galerie

Z hlediska stability spojení jsem se uvnitř dočkal ničím nerušeného poslechu prakticky po celém domě (vyjma jediného nejvzdálenějšího koutu) přes patro i několikery dveře. Venku pak není problém pokořit hranici avizovaných 100 m. Uvítal jsem, že i při vysoké hlasitosti, zvuk zůstával hezky čitelný, i když jsem měl dojem, že se pak maličko začaly prosazovat vyšší středy. Nešlo ale o nic dramatického. Samozřejmě pro pořádání taneční párty nebude Willen II to pravé, což nejspíš ani nikdo neočekává. Když jej ale člověk vezme do ruky (rozměrově se tak akorát vejde do dlaně) působí opravdu odolně, pročež bych se jej neobával vzít na jakýkoli výlet nebo ke práci na zahradě.

Fotogalerie #7 Marshall Willen II - in the palm Marshall Willen II - strap bag 1 Marshall Willen II - attached to bag 2 Marshall Willen II - attached to bag 4 charging Marshall Willen II - attached to bag 3 Marshall Willen II - attached to bag 5 go Marshall Willen II - attached to bag 6 table Marshall Willen II - attached to jeans 1 Vstoupit do galerie

Hledáte-li skladný a přenosný Bluetooth reproduktor, který potěší nejen svým osobitým vzhledem, ale také tím, jak hraje, kdy dokáže být zábavný, příjemně vyrovnaný a neochuzený o spodní frekvence, pak by Willen II určitě mohl zapadnout do vaší představy. Na zařízení své cenové kategorie je na tom kvalitativně velmi dobře.

Cena

Stylový Marshall Willen II aktuálně pořídíte za 2 990 Kč. Tento prostorově, nikoli však zvukově skromný Bluetooth reproduktor vám pak bude skvělým společníkem, kamkoli se vydáte.

Reproduktor lze zakoupit zde