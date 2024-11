Začíná Black Friday Microsoft Sale: Office Pro Key jsou nyní za pouhých 15,29 €!

Komerční sdělení: Jedním z největších problémů při nákupu balíku Microsoft Office je cena. Pokud jste již navštívili obchod Microsoft Store, může být cena do očí bijící. Tento černý pátek nabízí Godeal24 v rámci akce Black Friday Crazy Sale bezkonkurenční roční nabídku, díky níž získáte velké úspory na špičkové programy pro zvýšení produktivity a bezpečnosti na internetu pro PC nebo Mac. Přestaňte utrácet 439 dolarů za balík produktů – Godeal24 má aktuálně ve slevě Microsoft Office 2019 Pro Plus za 25,29 €, což je oproti běžné ceníkové ceně sleva přes 400 €. Chcete-li ušetřit ještě více, Office 2016 Pro Plus za 15,29 € je další skvělou nabídkou, díky které můžete vlastnit základní nástroje Office za výhodnou cenu.

Využijte letošní nákupní sezónu a upgradujte svůj operační systém na originální Windows 11 Pro za 13,25 € (úspora více než 200 €). Microsoft se vrací se spoustou nových chytrých funkcí s umělou inteligencí. Upgrade vám přinese zcela nové zážitky s funkcemi Copilot Voice a Copilot Vision. Kromě toho je v prodeji také Windows 10 Pro za 8,25 €. Podpora Windows 10 skončí 14. října 2025, z čehož vyplývá, že lepší zážitek budete mít s Windows 11 verze 24H2. Nečekejte – zásoby jsou omezené, proto objednávejte hned a využijte těchto výjimečných nabídek!

Office balíky jsou dostupné pro každého!

Office pro Mac: Užijte si parádní kancelářský balík i na vašem Macu

Užijte si skvělý výkon s Windows 11 Pro v parádních slevách!

Parádní balíčky Windows a Office jsou tu pro vás! (Slevový kód „SGO62„)

50% slevy na Windows a Office! (Slevový kód “ SGO50„)

Množstevní slevy pro vás!

Další softwarové nástroje v akci:

>>>Získejte další nástroje

Jak zaplatit?

1. Přidejte produkt do košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Pokračovat k pokladně“!

2. Po vyplnění potřebných údajů klikněte na tlačítko „CDZEPay“ a vyberte způsob platby.

Keysfan je celosvětový prodej softwarových klíčů včetně produktů Microsoft, nástrojů, antivirů, her a dalších. Díky přijatelné ceně si Keysfan vysloužil mnoho chvály. Keysfan zná „historii“ každé licence, kterou prodává, rozhodně se jedná o originální a legitimní klíče. Pokud po nákupu zjistíte nějaký problém, můžete se včas obrátit na zákaznický servis 7/24, který vám okamžitě odpoví a pomůže problém vyřešit.

Keysfan nastavil podrobný popis produktu. Před nákupem si jej prosím pečlivě přečtěte. Klíč a informace o stažení a instalaci obdržíte v e-mailu s okamžitým doručením, zkontrolujte také složku nevyžádané pošty nebo spamu. Kliknutím na výše uvedený odkaz můžete vstoupit na stránku s podrobnými informacemi o produktu. Šťastné nakupování!

Kontaktní e-mail: Support@Keysfan.com