Facebook Messenger si konečně začal rozumět se Siri!

Pokud jste uživateli Messengeru, máme pro vás dobrou zprávu. Facebook totiž před pár hodinami představil řadu novinek pro Messenger, které zahrnují integraci s ‌Siri‌, nové funkce založené na umělé inteligenci, podporu HD videohovorů a možnost nahrávání zvukových i video zpráv.

Majitelé iPhonů mohou nyní využít ‌Siri‌ k hands-free volání a zasílání zpráv přes Messenger. Příkaz „Hey ‌Siri‌, send a message to [osoba, které chcete napsat] on Messenger“ umožní uživatelům snadno komunikovat bez nutnosti dotyku zařízení. Tato funkce je sice na iPhonech k dispozici už delší dobu v jiných aplikacích, avšak až nyní byla její podpora přidána i do Messengeru.

Další novinkou jsou zvukové a video hlasové zprávy, které připomínají funkci FaceTime v iOS 17. Pokud hovor přes Messenger zůstane nepřijat, uživatelé mohou zanechat nahrávku ve formě zprávy. Messenger také zlepšil kvalitu hovorů přidáním podpory pro HD videohovory, potlačení šumu na pozadí a izolaci hlasu, což zajišťuje čistší zvuk. HD režim je ve výchozím nastavení aktivní při hovorech přes Wi-Fi a lze jej zapnout i pro mobilní data přímo v nastavení aplikace. Do budoucna se uživatelé mohou těšit na funkci AI generovaného pozadí během videohovorů. Tato personalizace bude dostupná prostřednictvím postranního panelu v sekci efektů, kde si uživatelé budou moci snadno vybrat možnost „Pozadí“ a vytvořit jedinečné vizuály.