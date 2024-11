Tyto skvělé widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu musíte rozhodně vyzkoušet

Aplikace Lock Screen Widgets Live je určena všem, kteří chtějí mít sestavování a navrhování widgetů co nejvíce pod kontrolou. Nabídne vám celou řadu nástrojů, díky kterým si budete moci vytvořit widgety na míru a přesně s takovým obsahem, který potřebujete mít neustále na očích. Ať už potřebujete mít rychlý přístup k nejdůležitějším informacím, jako je počasí, kalendář nebo aktuální zprávy, nebo chcete mít přehled o svých fitness cílech, s touto aplikací si snadno vytvoříte přizpůsobené widgety, které vám usnadní každodenní život.

WidgetHealth

Pokud chcete mít přehled o svých zdravotních statistikách a pohybové aktivitě přímo na domovské obrazovce, WidgetHealth je přesně to, co hledáte. Tato bezplatná aplikace pro iOS zařízení vám umožní vytvořit si vlastní widgety s údaji, které vás zajímají nejvíce, ať už jde o počet kroků, spálené kalorie nebo délku spánku. Díky přehledné vizualizaci budete mít vždy motivaci dosáhnout svých fitness cílů. A co je nejdůležitější, vaše data zůstanou v bezpečí, protože aplikace je navržena tak, aby neukládala žádné informace mimo vaše zařízení.

Aplikaci WidgetHealth stáhnete zde.