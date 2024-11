SpaceX se připravuje na test tankování kosmické lodi Starship přímo na oběžné dráze, který by mohl proběhnout na jaře 2025. Test bude vyžadovat dvě Starship, přičemž jedna doplní palivo druhé, načež obě společně deorbitují. Tento krok by mohl otevřít možnosti pro přesun velkého množství nákladu mimo Zemi a potvrdit připravenost Starship na misi Artemis III, která plánuje návrat lidí na Měsíc. Mezitím SpaceX chystá další zkušební let na listopad.