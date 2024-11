Apple změnšuje prostor věnovaný Vision Pro v Apple Store

Pokud jste doposud zavítali do Apple Store v zemích, kde se prodává Vision Pro, byly pro tento headset vyhrazeny dva stoly. Jeden z nich byl věnován pro prezentaci samotného Vision Pro tak, jak to je i u ostatních produktů a druhý byl pak vyhrazen pro lidi, kteří si chtěli Vision Pro vyzkoušet. Nyní se bude muset Vision Pro smířit s tím, že má již jen jeden stůl, kde bude probíhat jak prezentace, tak i možnost vyzkoušení. Druhý stůl bude Apple využívat pro prezentaci nových modelů Maců s procesory M4.

Bohužel plán Applu věnovat v Apple Store méně prostoru pro Vision Pro přichází jen dva týdny poté, co se objevila informace o tom, že Apple omezil výrobu Vision Pro a do konce roku dokonce hrozí, že přestane zařízení zcela vyrábět. Některé komponenty pak mají výrazně omezenou výrobu již od května letošního roku. Podle nejnovější informací Apple letos prodá pouze 500 000 headsetů Vision Pro a to i přesto, že se prodej rozšiřuje do dalších zemí. Dodavatelé Applu přitom již vyrobily dostatek komponent pro 500 až 600 tisíc headsetů a proto Apple omezil výrobu.