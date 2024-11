Máme pro vás tip na super iOS aplikace, které rozhodně stojí za vyzkoušení

S aplikací Sapio AI se můžete ponořit do interaktivních modulů, získat detailní zpětnou vazbu a procvičit si konverzace v různých jazycích. Vydejte se na cestu k sebevědomým rozhovorům! Sapio je revoluční AI aplikace pro osobní rozvoj, která vám pomůže růst prostřednictvím interaktivních konverzací. Ať už pracujete na své emocionální inteligenci, vztazích nebo profesních dovednostech, Sapio vám poskytne personalizovanou zpětnou vazbu, která urychlí váš růstový proces.

Your Little Hero: Kids Stories

Aplikace Your Little Hero nabízí jedinečný způsob, jak proměnit každodenní výzvy vašich dětí v poutavé příběhy. Díky personalizovaným příběhům, které se zaměřují na konkrétní situace, vaše dítě získává možnost aktivně se podílet na řešení problémů a rozvíjet tak svou kreativitu a sebevědomí. Aplikace navíc podporuje čtení a rozšiřuje slovní zásobu. Je to skvělý nástroj pro rodiče, kteří chtějí svým dětem předat hodnoty jako jsou empatie, odvaha a vytrvalost.

Fotogalerie #3 Your Little Hero 1 Your Little Hero 2 Your Little Hero 3 Your Little Hero 4 Your Little Hero 5 Your Little Hero 6 Vstoupit do galerie

Aplikaci Your Little Hero stáhnete zde.