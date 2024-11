Na Macích budeme mít již brzy lepší přehled o tom, jak je venku

Dokonalost je mnohdy o detailech a to si Apple uvědomuje velmi dobře. Do svých systémů proto vkládá poměrně pravidelně nejrůznější drobnůstky s cílem zlepšit jejich využitelnost a celkově je zpříjemnit a zatraktivnit. A právě jednu takovou drobnost nyní přidal i do macOS 15.2, který právě testuje v rámci beta testování.

Druhá vývojářská beta macOS 15.2 vydaná před pár hodinami totiž přidává do stavového řádku v macOS či chcete-li do Menu Baru ikonku informující o počasí ve vaší aktuální poloze. Konkrétně si lze přidat do Menu Baru ikonu zobrazující venkovní teplotu spolu s povětrnostními podmínkami, díky čemuž se tak dozvíte, zda je zataženo, svítí slunce či fouká nebo prší. Kliknutím na ikonu se pak rozbalí okno informující o teplotě a vyhlídkách počasí na nadcházející hodiny spolu s dalšími místy, která máte v aplikaci Počasí přidána pro sledování teploty. Jedná se tedy bezesporu o zajímavou vychytávku, která rozhodně potěší.