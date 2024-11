Vodafone přináší vánoční dárky u přeplacených karet: extra kredit a spoustu GB dat navíc

Například 6,5 GB dat za 149 korun mohou získat uživatelé s předplacenou kartou Vodafonu, a to díky vánoční akci. Pro nové zákazníky Vodafonu i SAZKAmobilu je také připravený bonus k prvnímu dobití ve formě extra kreditu. A přijde ještě jedno překvapení. Vánoce jsou časem, kdy chceme být více spojeni s našimi blízkými. Proto Vodafone přináší speciální vánoční nabídku pro uživatele předplacených karet. Pro nové zákazníky Vodafonu i SAZKAmobilu, který je od letoška součástí červené rodiny, je připravený bonus k prvnímu dobití, a to pro všechny nově aktivované karty od začátku listopadu až do konce ledna. Nabídku může zákazník využít poté, co obdrží informační SMS zprávu o akci. „Jakmile zpráva přijde, máte 14 dní na dobití kreditu. Zákazníci můžou získat 50 procent z dobité částky navíc, a to ve formě extra kreditu. Maximálně je to 300 korun,“ vysvětluje Jan Schmiedhammer, který má oblast předplacených karet ve Vodafonu na starosti.

Gigabyty dat navíc

Tím ale vánoční nabídka pro „předplacenkáře“ nekončí. Už dříve se osvědčila akce „+5 GB dat k vybraným balíčkům“. Proto Vodafone tuto akci nabízí i na Vánoce. Například s balíčkem Volání v síti neomezeně + 1,5 GB dat lze přes Vánoce využít celých 6,5 GB dat, a to za cenu jen 149 korun měsíčně. Dalším příkladem je balíček 10 GB dat a SMS v síti neomezeně, kde zákazníci dostanou navíc dokonce 10 GB dat, tedy za 399 korun měsíčně budou mít k dispozici 20 GB dat. Vše přehledně shrnuje přiložená tabulka. Dárek v podobě gigabytů dat navíc si zákazníci mohou jednoduše vyzvednout v mobilní aplikaci nebo webové samoobsluze Můj Vodafone, a to v listopadu, prosinci i lednu, tedy například 3 x 5 GB.

Zlatá karta jako volba pro nové zákazníky

Promoakce platí i pro nové zákazníky. Ti si mohou s limitovanou edicí Zlaté karty užívat přes Vánoce ne 15 GB, ale rovnou 20 GB dat a prodejní cena karty je 249 korun. Karta je k dostání na webu, v prodejnách Vodafone nebo u vybraných partnerů. Do Vánoc se přitom všichni, kteří využívají předplacené karty, mohou těšit ještě na jedno překvapení.