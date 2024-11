Přeneste své oblíbené vzpomínky, filmy a seriály z DVD do Macu a navždy zvyšte jejich kvalitu

Mnohým z nás zůstala z dřívějších dob hromada DVD s filmy, seriály, nebo třeba s videi, obsahujícími naše nejhezčí vzpomínky. Kvalita DVD a jejich obsahu bohužel v průběhu času klesá. Máme pro vás tip, jak DVD kvalitně digitalizovat za pomoci vhodného softwaru, který navíc nyní můžete získat zcela zdarma.

Digiarty Software slaví, dárky dostáváte vy

Digiarty Software slaví 80 milionů uživatelů, na oslavu můžete získat MacX DVD Ripper Pro zcela zdarma! Na oslavu dosažení 80 milionů uživatelů nabízí společnost Digiarty Software nejnovější verzi MacX DVD Ripper Pro (v6.8.2) zcela zdarma! Na celém světě je k dispozici 1 000 bezplatných kopií, z nichž každá má licenční klíč v hodnotě 59,95 USD.

Uživatelé, kteří upgradují z bezplatné verze na plnou verzi MacX DVD Ripper Pro se slevou 78 %, obdrží v rámci upgradovaného balíčku 3 bonusové softwarové dárky:

MacX Video Converter Pro (v hodnotě 19,95 USD)

MacBooster 8.2.0 (v hodnotě 59,95 USD)

Coolmuster Android Assistant for Mac (v hodnotě 39,95 USD)

Proč převádět DVD filmy do formátu MP4?

Máte-li sbírku DVD, je obtížné ji uchovat navždy, protože může být zničena nehodou nebo časem přestane fungovat. MacX DVD Ripper Pro vám pomůže zálohovat a digitalizovat vaše sbírky s plnými tituly do libovolných formátů.

Ripování libovolných DVD do videí MP4

Můžete ripovat stará DVD, domácí DVD i filmová DVD do formátu MP4, abyste je mohli přehrávat kdekoli, aniž byste museli brát s sebou disky DVD a objemný přehrávač DVD.

Kopírování DVD 1:1 pro domácí kino

Kopírujte DVD do formátu MKV, jednoho souboru MPEG nebo klonujte DVD na obraz ISO bez jakékoli ztráty kvality. Poté můžete kopie DVD uložit na pevný disk počítače, USB, NAS, streamovat je na mediální server nebo je v případě potřeby vypálit na prázdné DVD.

Hlavní funkce a výhody MacX DVD Ripper Pro

Digitalizace DVD do formátů MP4, 1080P, HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4 a dalších 350+ formátů

Exportujte filmy z DVD do zařízení iPhone, iPad, Android, tablet, přehrávače v autě, TV, počítač.

Převádějte libovolná stará, nová a regionální filmová DVD, televizní seriály a dětská DVD na videa.

1:1 záloha obsahu DVD na obraz ISO a složku DVD bez ztráty kvality.

Ripujte celé DVD nejvyšší rychlostí (přibližně 5 minut) s technologií hardwarové akcelerace Level-3.

MacX DVD Ripper Pro je bez nadsázky nejlepší ripper DVD pro uživatele Maců, který umožňuje ripovat domácí i komerční DVD do libovolného formátu nejvyšší rychlostí a původní kvalitou. Jedná se o první a jediný nástroj, který podporuje všechny složité DVD formáty a typy (stará/nová DVD, DVD s 99 tituly, poškozená a nepřehrávatelná DVD) a ripuje DVD/obrazy ISO/složky ve všech formátech, včetně DVD do MP4, HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4, AVI, QT, MP3 atd. S více než 350 přednastavenými profily umožňuje MacXDVD snadno zálohovat sbírku DVD na pevný disk a převést je na kompaktnější soubory pro přehrávání na iPhone, iPad, Apple TV, Android, PS4 atd. Můžete také kopírovat DVD v poměru 1:1 na obraz ISO a kopírovat tituly DVD do formátů MPEG2 a MKV se všemi/vybranými videi, audio a titulky. Digitalizujte DVD, abyste je ochránili před poškrábáním nebo poškozením a mohli si je kdykoli vychutnat kdekoli.

Ripujte DVD do populárních video/audio formátů

Ripujte DVD do formátů MP4, HEVC, H.264, MOV, M4V, QT, AVI, MPEG, FLV, MP3 a mnoha dalších. Můžete přímo sledovat filmy z DVD v aplikacích iTunes, QuickTime, přehrávačích médií, přenosných zařízeních nebo importovat převedené video do iDVD, Final Cut Pro a iMovie a vytvořit tak personalizované video s laskavým svolením softwaru Mac DVD ripper. Nově vydaná DVD jsou často zahlcena tituly a obrovskou velikostí souborů větší než 40 GB. To vede k různým chybám při ripování DVD, např. nenalezen žádný titul, software zaseklý, neúplné kódování, poškozené ripy atd.

S přepracovaným algoritmem analýzy DVD a mechanismem kontroly titulů nyní MacX řeší dlouholeté problémy se zálohováním DVD. Podporuje všechny typy DVD (UDF, non-UDF nebo ISO 9660) a bezchybně ripuje nedávno vydané filmy a televizní seriály v NTSC nebo PAL, DVD s 99 tituly, tréninková a poškozená nebo nepřehrávatelná DVD se 100% úspěšností. Nyní si nainstalujte bezplatnou zkušební verzi MacX DVD Ripper Pro

Nejvyšší rychlost i nejvyšší kvalita

S jedinečnou technologií hardwarové akcelerace, Hyper-Threading, dávkovým převodem a zpracováním vícejádrových procesorů můžete maximálně využít procesor a grafickou kartu a dramaticky urychlit ripování DVD bez přehřívání nebo sekání počítače. Příslušné funkce zajišťují, že výstupní kvalita zůstane stejná jako originál. Ukázalo se, že ripovat celé DVD do souboru do souboru malé velikosti bez ztráty kvality trvá 5-10 minut v závislosti na hardwaru počítače. Díky efektivnímu kompresnímu enginu je MacX konečným cílem pro zálohování a vysokou kompresi DVD do kompaktního souboru dokonale přizpůsobeného pro SSD, HDD, USB nebo NAS Mac. Výrazně snižuje velikost souboru DVD, aby uvolnil místo na úložišti, přičemž výstupní kvalita videa zůstává maximální. Nyní máte možnost získat MacX DVD Ripper Pro zcela zdarma.

Získejte nyní MacX DVD Ripper Pro

Oslavte s námi 80 milionů uživatelů a získejte MacX DVD Ripper Pro zcela ZDARMA! Převádějte DVD do formátu MP4 s bezkonkurenční rychlostí a dokonalou kvalitou, což zajišťuje plynulé přehrávání na jakémkoli zařízení. Ideální pro ukládání na NAS, pevné disky nebo přehrávání na mediálních přehrávačích a domácích kinech. Tato nabídka končí 30. listopadu. Nenechte si ujít tuto příležitost!

Neváhejte – k dispozici je 1000 bezplatných verzí MacX DVD Ripper Pro. Přejděte na webovou stránku pro získání MacX DVD Ripper Pro a zadejte svou platnou e-mailovou adresu. Šanci získat MacX DVD Ripper Pro zcela zdarma máte až do 30. listopadu.