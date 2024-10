AI Copilot dorazil do Xcode!

GitHub oznámil, že od dnešního dne mohou vývojáři programující své aplikace v Xcode využívat populární nástroj AI Copilot. Ten je k dispozici přímo v Xcode, což podle GitHubu výrazně urychlí a usnadní programování aplikací pro iOS, Apple Watch, Mac, Apple TV a Vision Pro. Zcela jednoduše řečeno funguje AI Copilot jako našeptávač, který sám nabízí možnosti dokončení kódu poté, co programátor zadá pouze první písmena nebo slova příkazu a Co Pilot automaticky nabídne, jak tento příkaz dokončit. Ono AI je pak použito na to, aby Copilot nabízel inteligentní dokončování v závislosti na tom, co programátor programuje.

AI Copilot nabízí kromě toho také podporu více jazyků včetně Swift a Objective-C, víceřádkové návrhy kódu, filtrování obsahu, aby se zajistilo, že všechna doporučená dokončení kódu splňují profesionální standardy. Možnost blokovat návrhy odpovídající veřejnému open source kódu a další možnosti. Uživatelé Xcode, kteří mají licenci Copilot mohou používat Copilot pro Xcode jednoduše nainstalováním rozšíření Copilot. Aktuálně je funkce ve zkušební verzi a GitHub sbírá od vývojářů zpětnou vazbu. Cena AI Copilot startuje na 10$ měsíčně, respektive 100$ za rok.