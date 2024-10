Používáte na iPhonu WhatsApp? Pak vás toto jeho nové vylepšení nadchne!

Ještě před pár lety jste si sice mohli na domovskou obrazovku vašeho iPhonu přidat maximálně ikony aplikací či složky, ve kterých jste mohli jednotlivé aplikace sdružovat, nyní si však valná většina z nás neumí plochy představit bez widgetů. Ty totiž umožňují jednak rychlou kontrolu nejrůznějších věcí, ale taktéž snadné a pohodlné spouštění. O to víc dokáže zarazit, že některé oblíbené aplikace se widgetům dlouhé roky po jejich zavedení do iOS straní či je nasazují až nyní. Přesně to je i případ WhatsApp, který se k nasazení widgetu rozhoupal až nyní.

WhatsApp popisuje novinku v popisku aktualizace konkrétně slovy: „Nový widget pro chaty umožňuje na domovské obrazovce vybírat z možností Nedávné, Oblíbené, Připnuté nebo Často používané kontakty.“ Widget si tedy budete moci snadno přizpůsobit svým potřebám a následně přes něj spouštět jednotlivá vlákna chatu, což celkové používání WhatsApp urychlí a zpříjemní. Není to však přitom jen nový widget, který do WhatsApp dorazil. Dočkali jsme se taktéž přidání podpory pro použití 0,5x až 3x zoomu při focení do chatu či možnosti označit ostatní uživatele ve Stavu skrze klasický @.