Recenze FIXED MagLeather: Prvotřídní kožený kryt pro iPhone 16 je tu!

Po loňské anabázi s FineWoven kryty čekal letos leckdo od Applu návrat kůže, potažmo alespoň příchod ekokůže či jiné alternativy k tomuto oblíbenému materiálu. Tak se však nestalo a celou záležitost proto museli vzít opět do rukou výrobci příslušenství třetích stran, kteří pro nové iPhony kožené kryty přeci jen připravili. Jedním z nich je i český výrobce příslušenství FIXED a jelikož mi jeho kryt už nějakou chvíli zdobí iPhone, je na čase vás s ním seznámit.

Specifikace a zpracování

Jak již název napovídá, kryt FIXED MagLeather je kryt vyrobený z pravé kůže s podporou MagSafe, přesněji řečeno disponuje v těle magnetickým prstencem schopným přichytit magnetickou nabíječku, potažmo jiné příslušenství využívající právě magnetismus. Kryt je k dispozici konkrétně v černé, modré, hnědé a červené verzi, přičemž nám do redakce doputovala na testy verze červená, která je na pohled opravdu moc pěkná. Super je, že FIXED vsadil z hodnotných materiálů nejen na pravou kůži, ale taktéž na kov, který použil konkrétně coby lemování zadního výřezu pro fotoaparát a tlačítka pro zeslabení a zesílení zvuku, akční tlačítko a Power Button. Pro tlačítko Ovládání fotoaparátu je pak v krytu výřez, který vám dovoluje jej pohodlně ovládat.

Co se týče zpracování, zde není doslova a do písmene co vytknout. FIXED už v minulosti nesčetněkrát přesvědčil, že to s kůží umí a jinak tomu není ani u MagLeather krytu. Z hlediska zpracování je totiž u něj dotaženo vše do naprosté dokonalosti a jakékoliv nedodělky či podobné věci byste zde hledali naprosto marně. Zkrátka a dobře, perfektní práce. Vzhledem k použitému materiálu je nicméně třeba počítat s tím, že kůže bude postupem času „pracovat“ a vlivem vnějších vlivů, otěrů a tak podobně na ní bude pomalu, ale jistě vznikat jedinečná. Pokud máte tedy patinu rádi, zde si přijdete na své. A pokud ne, kožený kryt pro vás logicky vhodný úplně nebude, protože této věci se u kůže prostě nevyhnete.

Cena krytu FIXED MagLeather je standardně 699 Kč.

Testování

Musím říci, že jsem měl v minulosti kožené kryty docela v oblibě, jelikož mi perfektně seděly v ruce a zároveň se mi designově vždy líbily. O to víc mě Apple loni zklamal, když se rozloučil s koženým příslušenstvím a nasadil místo něj FineWoven kryty, které však z hlediska odolnosti zcela pohořely a Apple je tak letos už ze své nabídky vyřadil. Namísto návratu kůže se však rozhodl pro zúžení své nabídky krytů jen na silikonové modely, čímž leckoho docela překvapil. O to víc potěší, že se stejně jako loni chopil FIXED i letos své šance a na pulty obchodů dostal vlastní kožené řešení.

To je podle mých takřka dvoutýdenních zkušenostech z testování opravdu parádní, jelikož telefon při nasazení zvětšuje jen minimálně, v ruce skoro neklouže (respektive, jakmile se po pár dnech trochu „ohmatá“ a hlavně jej chrání opravdu prvotřídně. Super jsou za mě jednak kovové prvky, které nejenže skvěle vypadají, ale dodávají u krytu na celkovém pocitu vysoké ochrany a odolnosti, a jednak spodní strana, která není celá vykrojená, ale jsou v ní výřezy pro USB-C a reproduktory. Riziko poškození vašeho telefonu zezadu či z boku je tedy naprosto minimální. A ovládání je přitom stále špičkové – kovová tlačítka se totiž chovají prakticky stejně jako ta originální na telefonu, jelikož je jejich stisk naprosto prvotřídní.

Byl jsem docela zvědavý i na to, zda se na zádech krytu začne objevovat vytlačený MagSafe prstenec, jak ostatně má mnoho podobných krytů ve zvyku. Já totiž MagSafe používám opravdu ve velkém a právě vytlačené kolečko mě vždy u krytů docela štve a když se mi loni začalo objevovat i u FineWoven krytu, celkem jsem zuřil. Za dva týdny, co mám tento kryt na telefonu, se však žádný náznak vytlačení nekoná a kryt MagLeather vypadá stále v tomto směru doslova jako nový. Jasně, nějaké ty vlásečnicové rýhy už na něm člověk má, ale to je vzhledem k tomu, že je kůže relativně měkký materiál, naprosto očekávatelné.

Resumé

Zde není opravdu co řešit. Pokud máte rádi kožené kryty a zároveň vlastníte iPhone 16 Pro, pak je FIXED MagLeather za mě jasná volba. Desingově skvělý minimalistický kousek, který poskytne telefonu prvotřídní ochranu, totiž bude vašemu iPhonu rozhodně slušet. Když k tomu navíc připočtu dle mého názoru a hlavně pak vzhledem k použitým materiálům opravdu líbivou cenu, dostávám skoro až povinnost pro každého majitele nového iPhonu. Tato minimalistická stylovka by totiž rozhodně neměla ve vaší výbavě chybět!

Slevový kód

Pokud vás kryt zaujal, můžete začít jásat. Díky naší spolupráci s Mobil Pohotovostí pro vás totiž mám slevový kód lsa25, který platí úplně na celé portfolio kožených krytů FIXED – od iPhonů 13 až po iPhony 16. Liší se tak i ceny krytů pro jednotlivé modely, ale sleva je na vše stejná – 25 %. Díky tomu tak ceny po zadání slevového kódu začínají už na 374 Kč, v případě krytů pro iPhony 16 se pak bavíme o 524 Kč.

