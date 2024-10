Recenze držáku PROMATE MagChill-Qi2: Pomocník na jedničku

V dnešní době, kdy se stále více lidí spoléhá na chytré telefony i během jízdy autem, je kvalitní a spolehlivá nabíječka do auta nezbytností. Na trhu existuje mnoho variant, ale jedním z nejnovějších přírůstků je PROMATE MagChill-Qi2 – bezdrátová nabíječka (stojánek) určená přímo do auta. Tato nabíječka nabízí nejen pohodlí bezdrátového nabíjení, ale také podporu moderní technologie MagSafe pro rychlé a bezpečné upevnění vašeho telefonu. V této recenzi se podíváme na klíčové vlastnosti tohoto produktu, jeho výkon, design a celkový dojem z používání.

Obsah balení a první dojmy

Po rozbalení nabíječky PROMATE MagChill-Qi2 vás čeká příjemné překvapení v podobě kvalitního a pečlivě zpracovaného balení. Kromě samotné nabíječky obsahuje balení také USB-C/USB-C kabel a podrobný manuál, který vám pomůže s prvotním nastavením (ačkoli vše je velmi intuitivní). Další příjemnou výhodou jsou přibalené kovové kroužky, které nalepíte na iPhony či androidí telefony, které nedisponují MagSafe. Produkt je kompatibilní s drtivou většinou smartphonů, které podporují bezdrátové nabíjení. Balení tedy nelze nic vytknout.

Instalace a použití

Instalace je opravdu snadná a zabere jen několik minut. Stačí nabíječku zapojit do napájecího adaptéru (není součástí balení) a umístit ji na požadované místo. Lze si vybrat, zda ji umístíte do mřížky, či nalepíte na palubní desku. Zde je rozhodnutí na vás či na uzpůsobení vašeho vozidla. Za sebe bych doporučil umístění do mřížky, neboť máte jistotu, že telefon nebude zavazet ve výhledu. Ovšem interiéry vozu, stejně jako preference každého z nás, se přirozeně liší.

Výkon a spolehlivost

Co se týče výkonu, PROMATE MagChill-Qi2 opravdu nezklame. Při používání jsem nepozoroval žádné problémy s přehříváním ani poklesem výkonu, a to ani při delším nabíjení. Nabíječka je vybavena ochranou proti přepětí a přehřátí (Foreign Object Detection), což zajišťuje bezpečný provoz i při delším používání. Telefon se při nabíjení také příliš nezahřívá, což přispívá k delší životnosti baterie. Nabíječka podporuje rychlé nabíjení až 15W. iPhony si ovšem kvůli softwarovému omezení vezmou touto cestou „pouze“ 7,5W. Při testování s iPhonem 15 Pro bylo nabití z 20 % na 100 % otázkou méně než dvou hodin. Další výhodou je LED indikátor, který vás informuje o tom, že nabíjíte. Světelný indikátor není naštěstí příliš silný, takže vás při řízení nebude rozptylovat ani za tmy. Super je bezkolébkové otáčení o 360°, což při řízení poskytuje flexibilitu a bezpečnost.

Design a kvalita zpracování

Jak již bylo zmíněno, PROMATE MagChill-Qi2 boduje především svým elegantním a minimalistickým designem. Nabíječka je vyrobena z kvalitních materiálů, které působí velmi odolně. Povrchová úprava zajišťuje, že se na ní neusazují otisky prstů, což ale zřejmě v autě příliš řešit nebudete. Co se týče rozměrů, nabíječka je dostatečně kompaktní, takže v autě (pokud ji zrovna nebudete používat) rozhodně nebude působit rušivým dojmem. Celkově působí PROMATE MagChill-Qi2 velmi moderně a hodí se do interiéru jakéhokoli vozu.

Cena a závěrečné hodnocení

Pokud jde o cenu, PROMATE MagChill-Qi2 stojí 1899 korun. Za své peníze dostanete kvalitní výkon i zpracování. Zároveň jde v podstatě o dva držáky, neboť v jednom voze můžete mít stojánek na palubní desce a ve druhém mřížku, přičemž budete přenášet MagSafe hlavici.

Celkově lze bezdrátovou nabíječku PROMATE MagChill-Qi2 doporučit všem uživatelům, kteří hledají stylové, spolehlivé a rychlé řešení pro nabíjení svých chytrých telefonů za jízdy. Pokud hledáte něco kvalitního, tato nabíječka rozhodně stojí za zvážení.

Slevový kód

Pro naše čtenáře platí speciální slevová nabídka. Po zadání kódu: