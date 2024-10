Apple před pár dny oznámil iPad mini 7. Aktualizovaný nejmenší iPad s čipem A17 Pro. Předešlá generace dorazila s čipem A15 a stále ještě pár let poslouží. Co ale iPad mini 5? Poslední mini s Home Buttonem, který v roce 2019 dostal do vínku čip A12 Bionic. Jak se dnes používá můžete vidět pod odstavcem.