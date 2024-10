Musk nás opět tahal za nos. Jeho roboti na předváděčce Tesly nebyli ani zdaleka autonomní

Nedávné představení prvního robotaxi Tesly pojal Elon Musk a lidé kolem něj opravdu velkolepě. Na akci, která se konala v USA, totiž nechal Musk obsluhovat své roboty Optimus, kteří navíc fungovaly naprosto dokonale a leckdo z nich nabyl dojmu, že se lidstvo skutečně dostává do éry humanoidních robotů, kteří jsou schopni zásadně ulehčit naše životy. S odstupem času se však začíná ukazovat, že tito úžasně schopní roboti vlastně tak úžasní nebyli. Ovládali je totiž lidé, takže se o nich rozhodně nedá hovořit jako o humanoidních.

Ačkoliv by měli být roboti Optimus do budoucna plně humanoidní díky pokročilé umělé inteligenci a díky tomu tedy i zvládat nejrůznější úkony snadno, rychle, spolehlivě a hlavně jen po zadání hlasového pokynu, minimálně na předváděcí akci tomu tak nebylo. Roboti se na totiž pohybovali až moc ladně, což vyvodilo v některých návštěvnících otázku, zda jsou vůbec praví, respektive zda jsou skutečně plně autonomní, jelikož kdyby ano, Muslovy technologie by byly opravdu neuvěřitelné. A jelikož byli roboti schopni přijímat hlasové pokyny a dokonce na ně i odpovídat (a to různými hlasy), návštěvníci se jich jednoduše začali vyptávat na jejich funkčnost.

Roboti se sice snažili ve svých odpovědích trochu mlžit, nicméně i z toho mála, co se z nich lidem podařilo dostat, vyplývá, že roboti na Muskově akci byli plně ovládání lidmi na dálku. Veškerý pohyb, příjem objednávek a jejich následné splnění tedy probíhal v režii lidí, kdy každého robota obsluhoval dle všeho minimálně jeden člověk, kvůli čemuž měli roboti i rozdílné hlasy. Na plně autonomní roboty si tedy bude muset svět ještě nějakou dobu počkat, byť Muskovi jeho malé divadlo se zcela samostatnými Optimusy rozhodně vyšlo.