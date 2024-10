10+2 tipů pro milovníky reality show na Voyo

Love Island Česko & Slovensko je se svou letošní řadou stále v plném proudu a srdíčka v soutěžní vile bojují nejen o lákavou finanční výhru, ale i svou lásku. Předpokládáme však, že ani ti největší fandové netráví sledováním této populární reality show úplně celý den. Proto jsme pro vás připravili seznam dalších tipů z naší nabídky, které by mohly každého milovníka Love Islandu zaujmout i potěšit. Tradiční desítku jsme okořenili ještě dvěma bonusy navíc. Tak co, vyberete si?

Ruža pre nevestu

Romantická reality show Ruža pre nevestu vám ukáže hledání lásky v podobě, která je v jistých ohledech velmi blízká skutečnému životu. Na jedné straně vás čeká sice úspěšný, ale stále osamocený, svobodný muž, který touží po tom najít opravdovou lásku. O jeho srdce se bude ucházet skupina půvabných žen, s nimiž dostane šanci se blíže seznámit. Jen na něm pak bude, které uchazečky o své srdce v soutěži i nadále ponechá, a s kterými se rozhodne rozloučit. Až nakonec zůstane jen jedna jediná, s níž by rád navázal opravdový, plnohodnotný vztah. Jenže ani pak ještě nebude mít zcela vyhráno. Pro diváky se zálibou v romantických reality shows je Ruža pre nevestu jasnou volbou.

Svatba na první pohled (Austrálie)

Reality show Svatba na první pohled již u diváků řadu let slaví velký úspěch, což je důvod, proč funguje v celé řadě různých zemí. Na Voyo si fanoušci tohoto pořadu mohou pustit hned několik jazykových mutací. Nechybí samozřejmě česká či slovenská. Velkou pozornost a úspěch však slaví i Svatba na první pohled Austrálie, která má na Voyo k dispozici již několik řad. Soutěžící zpravidla zoufale hledají vysněného partnera, a tak se rozhodnou svěřit do rukou moderní vědy, aby jím ideální polovičku našla ona. Má to ale háček, ženich a nevěsta se poprvé potkají až na své vlastní svatbě. Může takovýto šílený druh seznamování opravdu fungovat? Tohle je něco pro fanoušky Love Islandu, kteří věří v lásku na první pohled.

LOVEní

Ani trochu odpočinku od vztahových dramat. Teda skoro. Eliška (Ester Geislerová) zažila noční můru každé nevěsty. Její ženich jí místo očekávané odpovědi u oltáře řekl upřímné „ne“ a utekl. Kromě lásky navíc přichází i o bydlení, takže se akutně stěhuje k nevlastnímu bratrovi Richardovi (Jakub Prachař), podivínovi, jehož hlavním koníčkem je chov včel na střeše domu. Eliščina kamarádka chce ihned pomoci s hledáním nového partnera, a tak jí zakládá profil na seznamce, aby zkusila štěstí s několika rande na slepo. Eliška není dvakrát nadšená, ale v pětatřiceti letech je už trochu nervózní z biologických hodin, a tak kývne. Protože cíl má teď v životě jeden jediný – najít si nového partnera, s kterým už by to konečně mohlo být napořád.

Výměna manželek (USA)

Výměna manželek patří mezi nejpopulárnější reality show, jaké u nás kdy vznikly. Na první pohled vcelku nevinný koncept, kdy si dvě domácnosti na týden vymění své manželky, totiž dokáže vyprodukovat neuvěřitelně vypjaté i emoční situace. Zvlášť pokud se nic netušící soutěžící vydají k rodině, která nejenže žije zcela odlišný život, ale má na něj nebo na svět zcela odlišný pohled. Děti, náboženství, domácí zvířata, chudoba či sexuální orientace. Způsobů, jak výměna dokáže své účastníky šokovat, je nespočet. A co víc, některým pobyt ve zcela jiném prostředí se zcela jiným mužem dokáže navždy změnit život. Patříte-li mezi fanoušky Love Islandu a tamních vztahových intrik i dynamik, pak vás americká verze Výměny manželek rozhodně nezklame.

Známí neznámí

Jak vypadá společenská hra, kterou si na velké oslavě se svými blízkými určitě zahrát nechcete? To vám prozradí skupinka Čechů a Slováků během své silvestrovské oslavy, kdy je právě taková nanejvýš nebezpečná hra napadne. Pravidla jsou jednoduchá: Všichni své mobily na stůl, a pokud někomu přijde zpráva nebo mu někdo zavolá, musí zprávu nahlas přečíst a hovor dát nahlas, aby jej všichni přítomní slyšeli. Bude to sranda, co zlého se může stát? No, možná se o svých přátelích či partnerech dozvíte věci, které jste doposud ani omylem netušili. Tady vztahová dramata a emočně vypjaté situace, které fanoušci Love Islandu zbožňují, rozhodně chybět nebudou! Stejně jako skvělé obsazení v čele s Tomášem Maštalírem, Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou či Tomášem Měcháčkem.

Status Update

Středoškolák Kyle (Ross Lynch) prožívá noční můru každého teenagera v jeho věku. Po rozchodu rodičů a přestěhování z Kalifornie na druhý konec Ameriky ho čeká nová škola. Tady je přirozeně outsiderem, kterého třídní kolektiv jen tak nepřijme. A co hůř, hned první den ve škole přichází o svůj telefon. Zamíří proto do obchodu, kde mu prodejce dá nový mobil, který však není obyčejný. Obsahuje totiž v sobě aplikace, skrz níž se mu rázem začnou plnit všechna přání. Ze smolaře se tak rázem stává Kyle, který může být, čímkoli si zamane a mít vše, po čem touží. A to včetně vztahové stránky, kde mu zázračný mobil rovněž dokáže vyhovět. Přinese mu ale taková moc ale do života opravdové štěstí nebo skutečnou lásku?

Love Island (Velká Británie)

Mladí a krásní Češi a Slováci nejsou zdaleka jedinými, kdo v luxusní vile u moře napříč celým světem hledá lásku, dobrodružství a tučnou finanční výhru. Na Voyo si kromě našinců můžete vychutnat také zahraniční verze reality show Love Island, a to třeba i z Velké Británie, kde tato soutěž původně vznikla. Zrovna od 19. října navíc v naší nabídce bude premiérově k dispozici již 7. řada britského Love Islandu. Víc asi netřeba dodávat, jste-li milovníci našeho Love Islandu, tento vás rozhodně také nezklame.

O mě se neboj

Příběh rozvádějící se Evy (Veronika Arichteva) a sebevědomého, byť trochu lehkovážného právníka Martina (Václav Matějovský), který zapomene na její rozvodové stání a výrazně tím zasáhne do jejího života, na Voyo osloví všechny fanoušky Love Islandu hledající příběhy o osobním růstu, lásce i vztahové dynamice. Eva se totiž rovněž musí vyrovnávat s tím, že stále sdílí malý byt se svým nespolehlivým manželem (Lukáš Příkazký), jež kromě absurdní žárlivosti stále žije v přesvědčení, že manželství lze zachránit. Pak se ale nejen na jejím obzoru začne objevovat zcela nová, nečekaná láska.

Beverly Hills 90210

Ano, vidíte správně. Nedlouho poté, co do nabídky Voyo přibyl kultovní seriál Melrose Place, jej doplní další devadesátková seriálová legenda Beverly Hills 90210. Těšit se zatím můžete na všech 22 epizod první řady seriálu, který během svých celkem deseti sérií doslova pobláznil svět. Chybět samozřejmě nebudou všichni hlavní hrdinové, tedy Steve (Ian Ziering), Brandon (Jason Priestley), Andrea (Gabrielle Zuckerman), Valerie (Tiffani Thiessen), Dylan (Luke Perry), Kelly (Jennie Garth), Brenda (Shannen Doherty), David (Brian Austin Green) a Donna (Tori Spelling), jejichž divoké, turbulentní i láskyplné mládí uprostřed úspěšné sorty mladých a bohatých Američanů můžete začít prožívat společně s nimi. Kultovní seriál zaměřující se podobně jako Love Island na vztahy i osobní dramata na Voyo se svou první řadou dorazí již 19. října.

After: Tajemství

Třetí pokračování filmové série After, která vzniká na motivy romantických románů americké spisovatelky Anny Tod. Tessa má po ukončení školy příležitost získat práci svých snů, která by však znamenala stěhování daleko od partnera Hardina a také překažení jeho plánu na společné stěhování do Londýna. Jejich láska ani trochu nepolevuje, ale jeho žárlivost a zlozvyk Tessu opakovaně zas a znovu zraňovat má rozhodně moc je definitivně rozdělit. Ona se ocitá v nezáviděníhodné situaci, kdy musí přemýšlet nad svou budoucností a zároveň zvládat koloběh jeho vášnivých vyznání, které brzy střídají ošklivé spory, následované odpuštěním. After: Tajemství přináší komplikované vztahy, milostné problémy a emočně vypjaté scény, takže rozhodně žádného fanouška Love Islandu nezklame. A co víc, na Voyo máme online celkem čtyři díly této úspěšné série

Válka nevěst

Liv (Kate Hudson) a Emma (Anne Hathaway) jsou nerozlučné, nejlepší kamarádky. Odjakživa mají obě sen, že se za svého vyvoleného muže provdají v červnu v prestižním hotelu Plazza. A nyní se jim má konečně oběma vyplnit. Jenže osud jim připraví nečekanou překážku – v hotelu Plazza zůstává na červen volný už pouze jediný termín. Ani jedna z kamarádek nehodlá ustoupit, a tak se jejich dříve hluboké přátelství rázem mění v nemilosrdnou rivalitu a souboj plný krutých podrazů i naschválů. Ani jedna se totiž práva na svatební den svých snů nechce vzdát. Tento film si užije každý divák milující drama o vztazích a rivalitě, které se v tomto podobají i dynamice vztahů mezi páry v Love Islandu.

Jsem božská

I když má práci, kamarádky a občas partnera, do nějž se opravdu zamiluje, není Renee (Amy Schumer) tak úplně šťastná. Toho pravého stále nenašla, a navíc svádí nekonečný boj se svou váhou, která se odráží na jejím sebevědomí. Až jednou ve fitcentru nedopatřením upadne z rotopedu a uhodí se do hlavy. Po probuzení náhle zjišťuje, že Bůh opravdu existuje – je z ní totiž sexy, neodolatelná, a hlavně štíhlá kočka. Ihned se proto rozhodne celý svůj život od základů změnit. Má chuť flirtovat, možná i změnit práci a vážně zvažuje kariéru supermodelky nebo aspoň nějakou soutěž krásy. Celé to však má jeden háček. Ve skutečnosti se její tělo vůbec nezměnilo a jako sexy kost se vidí jen ona sama. Komediální film o přijetí sebe sama a hledání lásky osloví všechny fanoušky Love Islandu, kteří vyhledávají spíš lehčí příběhy o osobním růstu a romantice.

