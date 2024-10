Recenze MagSafe 2. generace: Rychlejší nabíjení a kvalitnější kabel

Jak sám Apple uvádí, je již v podstatě naprosto jedno, čím nabíjíte, zda kabelem nebo MagSafe nabíječkou, rozdíl je v tom, jaký adaptér musíte použít. Zatím co v případě, kdy nabíjíte USB-C kabelem bude vám na nabití 50% kapacity stačit adaptér s výkonem 20 W, v případě MagSafe nabíječky potřebujete 30W adaptér. Je tedy jen na vás, po jaké variantě sáhnete, já jsem si za poslendí roky zvykl na MagSafe a prakticky nenabíjím ničím jiným, pouze v autě využívám integrované bezdrátové nabíječky. Proto jsem společně s iPhonem 16 Pro sáhl také po nové generaci nabíječky MagSafe a právě na tu se dnes podíváme.

Abyste využili iPhone 16 Pro nebo iPhone 16 naplno, budete si muset koupit novou nabíječku MagSafe, kterou Apple společně s novými telefony představil. Ta totiž na rozdíl od její první generace umí nabíjet nové telefony výkonem až 25 W, zatím co ta první nabízí maximálně 15 W. To samozřejmě platí i naopak, abyste dokázali využít tuto nabíječku naplno, tedy její maximální nabíjecí výkon, který je 25 W, potřebujete iPhone 16 Pro nebo iPhone 16 a minimálně 30 W adaptér. S největší pravděpodobností máte doma za ty roky nějaký ten 30W adaptér například od iPadu, MacBooku nebo Vision Pro. Pokud však žádný takový adaptér nemáte, musíte si jej pro to, abyste dokázali využít plný výkon nabíječky MagSafe koupit, ten originální od Applu přitom vyjde na 1090Kč.

Zatím co u původní nabíječky jsme si stěžoval na extrémně tenký kabel, který navíc na konci kde byl připojen k samotnému nabíjecímu puku měl zvětšenou bužírku, což nevypadalo příliš elegantně, tentokrát Apple stejně jako u všech nových produktů použil opletený kabel. Ten navíc není na svém konci nijak zvětšen a tak vše vypadá mnohem elegantněji a na první pohled i dotyk kvalitněji než u původní generace. Jinak se nabíječky ničím neliší i tentokrát je na konci nabíjecí MagSafe puk a na druhém konci USB-C. Tím hlavním rozdílem je již zmíněná rychlost nabíjení a jaký je vlastně rozdíl v praxi? Vyzkoušeli jsme to. Na novém iPhone 16 Pro, který byl v režimu letadlo a byly na něm ukončeny veškeré aplikace jsme změřili rychlost nabíjení od 10 % do 40 %.

Starší verze MagSafe dokáže nabít iPhone 16 Pro z 10 % na 40 % za 37 minut.

Nová verze MagSafe dokáže nabít iPhone 16 Pro z 10 % na 40 % za 20 minut.

Nabíjení je tedy rychlejší opravdu značně a je srovnatelné s tím, kterého dosáhnete při nabíjení přes kabel. Pokud tedy máte iPhone 16 Pro nebo iPhone 16, případně jejich větší verze, pak není příliš nad čím přemýšlet a nabíječku si pořiďte. Rozdíl v rychlosti je skutečně značný a konečně je jedno, zda použijete kabel nebo MagSafe. Samozřejmě v případě USB-C lze použít ještě silnější adaptér a o nějakou tu chvilku čas snížit, navíc při použití MagSafe dochází k většímu zahřívání baterie než u kabelu, což může také v pozdějších fázích nabíjení nad 80% ovlivnit rychlost nabíjení. Každopádně za mě se tento doplněk letos povedl a pokud už jste investovali do nového iPhone, tak investice do nabíječky ve výši 1290Kč za 1m dlouhou vezi a 1490Kč za 2 metrovou verzi není až tak významná, abyste měli nad čím přemýšlet.

