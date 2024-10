Recenze PanzerGlass HOOPS Camera Protector: Dopřejte foťáku vašeho iPhonu prvotřídní ochranu

Zatímco na displej smartphonů lepí valná většina z nás ochranná skla či folie prakticky okamžitě po jejich rozbalení, stejně jako chrání jejich těla před rozbitím či poškrábáním pomocí krytů, na ochranu fotoaparátů se zapomíná. I ty lze přitom poškodit a tím foťák de facto vyřadit z provozu, jelikož s poškrábaným či přímo rozpraskaným krycím sklem objektivu toho moc logicky nevyfotíte. Výrobci příslušenství ale naštěstí myslí na vše a již nějakou dobu dodávají na pulty obchodů speciální krycí skla právě pro objektivy fotoaparátů. Udavačem trendů je pak v tomto směru PanzerGlass, který přišel s upgradovanou verzí i pro iPhony 16 Pro (Max). A jelikož jsem ji na svůj iPhone již před časem nalepil a řádně ji otestoval, nyní nastává čas jej zhodnotit.

Specifikace

Ochranné prstence PanzerGlass Hoops nejsou v nabídce tohoto dánského výrobce ve výsledku žádnou novinkou. S tímto řešením ochrany foťáků totiž přišel již před pár lety a jelikož se osvědčila na maximum, nepřekvapí její vydání pro řadu 16 Pro. Pokud se pak ptáte, o co že se vlastně jedná Hoops jsou miniaturní kroužky s tvrzeným sklem kopírující přesně tvar objektivů iPhonu. Na ty je tedy stačí jednoduše nalepit a následně si už jen užít maximální možnou ochranu jednotlivých objektivů, protože po instalaci absorbují veškeré nárazy či škrábnutí právě tyto krytky. Jejich cena je přitom jen 449 Kč, což je rozhodně daleko méně než kolik byste zaplatili za opravu foťáku v servisu. Jakmile vás tedy potká nehoda, stačí krytku sejmout, vyměnit jí za novou a máte po starostech. A jestli máte strach, že by mohlo dojít ke zkreslení obrazu, můžete být bez obav: Chránič objektivu fotoaparátu nijak neovlivňuje jeho čistotu ani kvalitu snímků – pouze vám poskytuje větší pocit jistoty.

Instalace

Pokud máte s instalace ochranného příslušenství strach, věřím, že vás z něj PanzerGlass dokáže vyléčit. Ke svým ochranným sklům totiž už nějakou dobu přibaluje instalační rámečky, díky kterým je prakticky nemožné, že byste sklo nalepili nakřivo, přičemž extrémně jednoduché instalace se dočkáte i zde u Hoops krytek objektivů. Ty vám totiž dojdou zasazené taktéž do instalačního rámečku, který stačí jen správně přitisknout na zadní fotomodul vašeho iPhonu, následně na jednotlivé krytky přitlačit a pak už jen instalační rámeček jednoduše sejmout. Tím veškerá úskalí instalace končí a vy si tak můžete od této chvíle začít užívat ochranu.

Zde však snad ještě více než u tvrzených skel platí, že je klíčové lepit na dokonale čistý povrch bez jakýchkoliv prachových částic či jiných nečistot. Před instalací tedy objektivy vašeho fotoaparátu iPhonu vyleštěte pomocí přiložené čistící sady a následně se pokuste zkrátit čas mezi koncem leštění a nalepením Hoops na naprosté minimum. Jedině tak totiž eliminujete riziko usazené nějaké té drobné nečistoty poletující vzduchem právě na jeden z objektivů. A věřte mi, že vím, o čem mluvím – za svou kariéru recenzenta jsem toho už nalepil opravdu mnoho.

Testování

Přestože nepatřím vyloženě mezi kritiky vystouplých foťáků iPhonů, rozhodně nemůžu říci, že by mě občas neštvaly. Přeci jen, jejich vyčnívání z těla ven zvyšuje jejich riziko poškození a to kolikrát i při zdánlivě nevinných situacích, kdy telefon prostě jen položíte na záda a ten se opře právě o objektivy. Když se totiž mezi objektivy a opěrnou plochu dostane něco opravdu ostrého, s trochou (ne)štěstí může být malér na světě. Podobných neštěstí ale může být samozřejmě mnohem víc počínaje pády telefonu, pokračujíc přes nárazy do kovových futer dveří a konče třeba odletujícími kamínky při jízdě na kole v lese a tak podobně. Právě s ohledem na spoustu potenciálních průšvihů mi proto přijde fajn Hoops na foťáky iPhonu nalepit a pak se při jeho používání nestrachovat o nic. A tak se i k telefonu chovám.

Vzhledem k tomu, že jej i já nosím v krytu, s nalepeným ochranným sklem na displeji a Hoops na foťáku, můžu se k telefonu ve výsledku chovat „drsně“, respektive se nemusím příliš ohlížet na to, zda mu to či ono neublíží. Klidně jej tedy můžu dát do tašky ke klíčům propiskám a dalším drobnostem, stejně jako jej můžu s klidem na duši položit v dílně, když zrovna něco kutím na zahradě, případně jej položit někde do nepořádku v podobě suti, když potřebuji mít na chvíli volné ruce a nemám k dispozici nic jiného. Právě to jsem ocenil v posledních měsících vzhledem k poměrně rozsáhlé rekonstrukci našeho domu opravdu dost. Protože kdo už někdy něco většího vybourával, jistě mi dá za pravdu, že moc míst, kam se suť nedostane, zpravidla není. A právě Hoops mi pomohly uchránit foťáky telefonu v prvotřídním stavu bez jediného škrábance.

Fotogalerie PanzerGlass Hoops 6 PanzerGlass Hoops 7 PanzerGlass Hoops 8 PanzerGlass Hoops 9 PanzerGlass Hoops 10 PanzerGlass Hoops 11 Vstoupit do galerie

Co pak oceňuji taktéž ve velkém, je nulová degradace fotek při focení. Vím, že některé ochrany foťáků s tím mají problém, ale s Hoops na objektivech jsem toho nafotil už opravdu mnoho, abych byl nyní schopen říci, že se o degradaci fotek bát opravdu nemusíte. Odlesky či cokoliv podobného, co by mohlo kvalitu výsledného snímku snížit, totiž nejsou s tímto ochranným prvkem o nic vyšší než bez něj.

Resumé

PanzerGlass HOOPS je sice na první pohled drobnou, zato však enormně účinnou ochranou foťáku vašeho telefonu. Pokud se tedy bojíte jeho poškození či prostě jen chcete mít klid na duši a nebát se, že se vám povede objektiv poškrábat či v horším případě zcela rozbít, myslím si, že 449 Kč za pocit bezpečí rozhodně stojí. PanzerGlass HOOPS proto určitě doporučuji a věřím, že i vás osloví tak, jak mě.

Slevový kód

Slevu na PanzerGlass příslušenství lze u Mobil Pohotovosti získat naprosto jednoduše. Její výše se odvíjí od množství produktů, které zakoupíte s tím, že pokud se bude jednat o dva, stačí v košíku zadat kód „pg“ a je vám automaticky poskytnuta sleva 10 %. V případě, že se rozhodnete pro pořízení tří produktů z dílny PanzerGlass, tedy například krytek fotoaparátu, krytu a tvrzeného skla, po zadání stejného slevového kódu dostanete hned 15% slevu, což je v řeči korun 352 Kč při koupi HOOPS krytek, HardCase MagSafe D3O pouzdra a Edge-to-Edge ochranného skla. Jak tedy můžete sami vidět, ušetřit lze díky PanzerGlass velmi slušně.

PanzerGlass produkty na Mobil Pohotovosti seženete zde