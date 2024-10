Stahujte! Epic rozdává zdarma parádní vesmírnou survival hru Empyrion – Galactic Survival

Stále nemáte plán na nadcházející víkend? Pokud jste fanoušky videoher, už nad ničím nebloumejte. Na Epic Games Store je totiž ke stažení zdarma parádní vesmírná survival hra, která vás bez problému polapí na dlouhé hodiny. Je totiž rozhodně o co stát.

Empyrion – Galactic Survival je sandboxová survival hra zasazená do otevřeného vesmíru, kde hráči prozkoumávají planety, staví základny a lodě a přežívají v náročných podmínkách. Hra nabízí rozsáhlý svět plný různorodých planet, měsíců a asteroidů, které můžete navštěvovat a těžit suroviny. Základem hry je kombinace survival prvků, jako je potřeba jídla, kyslíku a energie, s konstrukčními a bojovými mechanikami. Hráči mohou vytvářet komplexní struktury, od malých stanic po obrovské vesmírné lodě. Kromě singleplayerového režimu hra nabízí i multiplayer, kde mohou hráči spolupracovat nebo bojovat proti sobě. Boj probíhá jak na zemi, tak ve vesmíru, proti mimozemským rasám i ostatním hráčům. Vývojáři neustále přidávají nový obsah a vylepšují hru, což udržuje komunitu aktivní. Empyrion podporuje také modifikace, což hráčům umožňuje přizpůsobit herní zážitek podle svých představ. Díky své komplexnosti a volnosti v rozhodování nabízí Empyrion dlouhodobý a dynamický herní zážitek.

Pokud vás hra zaujala, můžete si ji až do příštího čtvrtka 16:59 přidat do své Epic Games Store herní knihovny a z ní si ji pak kdykoliv zdarma nainstalovat. Bohužel, i tentokrát se jedná jen o PC záležitost, takže pokud jste si dělali choutky na to, že si titul zahrajete na Macu, musíte si i protentokrát nechat zajít chuť.

Empyrion – Galactic Survival si můžete zdarma stáhnout zde