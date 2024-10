HomePod mini je už 4 roky bez aktualizace. Kdy se dočkáme jeho nástupcem?

Je tomu sice skoro až k nevíře, ale HomePod mini si svou premiéru odbyl již před dlouhými čtyřmi lety. Apple jej totiž představil konkrétně na podzim 2020 po boku iPhonů 12 coby levnější verzi klasického HomePodu s kvalitním zvukem i chytrými funkcemi. Právě s ohledem na cenu tak nebylo absolutně překvapivé, že se po HomePodech mini po startu jejich prodejů jen zaprášilo, jelikož je jablíčkáři vykupovali ve velkém. Hlad po nich sice už opadl, přesto se však najde stále spoustu uživatelů, kteří nedají na tyto malé chytré reproduktory dopustit a příchod jejich druhé generace by je tak dozajista potěšil. Tak se však stále neděje, byť už by mělo.

Že Apple pracuje na 2. generaci HomePodu mini jsme v posledních měsících slyšeli hned několikrát, přičemž nejjasnější obrysy dal těmto plánům analytik Ming-Chi Kuo svou předpovědí ohledně plánovaného představené ve druhé polovině roku 2024. Tak už se sice pravděpodobně nestane, jelikož nyní je okolo HomePodu mini 2 naprosté ticho, na začátku příštího roku by snad už dorazit mohl. Přeci jen, rok 2025 má přinést i první chytrý displej pro ovládání smart home, takže by upgrade i na poli HomePodů mini dával smysl. Pokud se pak ptáte na to, co by mohla nová generace tohoto reproduktoru přinést, je to bezesporu rychlejší čip řady S spolu s novější generací ultraširokopásmového čipu řady U pro lepší komunikaci reproduktoru s iPhony či Apple Watch. Doufejme však, že by novinek bylo podstatně víc.