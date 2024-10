První skutečný film pro Vision Pro přijde na Apple TV již tento čtvrtek a je se na co těšit!

Pokud jednou zažijete imerzivní nebo chceteli prostorové video na Vision Pro, dáte mi za pravdu, že se tento zážitek jen velmi těžko popisuje. Jedná se o zcela nový rozměr toho, jak sledovat filmy a videa a to tím nejúžasnějším možným způsobem. Zatím co doposud byl veškerý obsah imerzivních videí zaměřen na věci jako jsou dokumenty, sport, koncerty a podobné záležitosti, nyní se konečně dostává do Apple TV+ také první skutečný film, který je určen pro Vision Pro. Film s názvem Submerged bude k dispozici zdarma pro všechny majitele Vision Pro a to již od 10. 10. letošního roku, tedy za pouhé dva dny.

Jedná se o krátký film, který režíruje držitel Oscara Edward Berger, jenž se proslavil filmy jako Na západní frontě klid. Submerged zavede diváky do ponorky z druhé světové války, kde budou mít možnost sledovat její posádku v boji proti torpédovému útoku. Jedná se o napínavý adrenalinový film, který dokáže využít imerzivní video naplno. Samozřejmostí je vysoké rozlišení, imerzivní formát a prostorový zvuk, respektive spatial audio. Trailer na tento film je již nyní k dispozici na Apple TV a já už se nemohu dočkat, až si jej pustím.