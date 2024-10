Umělá inteligence nám za poslední roky ukazuje neuvěřitelné možnosti. Ačkoli cesta k dokonalosti bude ještě dlouhá, už nyní můžeme vidět dost zajímavé věci. Níže můžete například sledovat, jak by druhá Mafie vypadala v reálném životě. Umělá inteligence dala obrazu nádech 50. let. No a výsledek je skutečně docela povedený.