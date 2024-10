Chcete oblečení, které nosí ve vašem oblíbeném filmu nebo seriálu? S touto stránkou ho najdete!

Dívali jste se někdy na film nebo seriál a najednou vaše paní řekla, že některá z postav má pěkné šaty a vy byste ji je rádi koupili? Žádný problém, existuje web, díky kterému najdete po zadání názvu filmu nebo seriálu to, co mají hlavní hrdinové na sobě včetně odkazu, na kterém si můžete danou věc koupit. Samozřejmě je databáze omezená a postupně se zvětšuje, ale ty největší hity současnosti zde najdete a můžete tak mít stejnou bundu jako Rick z Walking Dead nebo své paní pořídit stejné outfity, jaké nosí Emily z Paříže, zde si však nachystejte vyšší desítky tisíc Euro na každý jeden outfit, protože v Paříži přece není problém, aby asistentka v reklamní agentuře měla na sobě oblečení za půl milionu korun, a to bez šperků a hodinek. Pokud si tedy chcete něco pořídit, stačí zajít na web shopyourtv.com a vybrat, o co máte zájem.