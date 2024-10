Recenze ochranného skla PanzerGlass Ceramic: Vesmírná ochrana displeje vašeho iPhonu

V dnešní recenzi se podíváme na ochranné příslušenství, bez kterého si mnozí z nás nedokáží používání smartphonů představit. Řeč je konkrétně o tvrzeném skle, které dokáže ochránit váš displej před škrábanci či prasknutím. Dlouhé roky je pak synonemem kvalitních ochranných skel jejich dánský výrobce PanzerGlass, jehož produkty udávají v tomto odvětví trendy a to se jim daří i letos. PanzerGlass totiž představil světu unikátní sklo s vesmírnou technologií, které posouvá ochranu displeje na novou úroveň. Já byl nedávno na jeho českém odhalení, kde jsem měl možnost jeho odolnost řádně otestovat, abych si jej následně nalepil na iPhone 16 Pro a otestoval jej běžným životem v praxi. Jaké tedy sklo PanzerGlass Ceramic po dvou týdnech testování je?

Technické specifikace

U skla Ceramic se PanzerGlass chlubí vskutku působivými technickými specifikacemi. Jeho ochranné vlastnosti totiž mají být až 5x silnější než dosavadní nejlepší skla v jeho nabídce a to například díky jeho odolnosti vůči pádu ocelové koule o hmotnosti 320 gramů z výšky 2,5 metrů. Odolnost zde zajišťuje zejména použití speciálního materiálu NANOCERAM™, který se řadí mezi nejodolnější materiály současnosti. Ostatně, aby taky ne, když se využívá například pro ochranu raketoplánů ve vesmíru a tak podobně. A o co že se vlastně konkrétně jedná? Zjednodušeně řečeno o miniaturní krystaly zapuštěné do skla, které jsou pouhým okem neviditelné. Ty jsou totiž schopné zamezit mikroprasklinám, což dodává sklu vysokou úroveň pevnosti.

Dalším velkým benefitem skla je nanokrystalizační technologie pro jeho bezkonkurenční průhlednost, nasazení antireflexní vrstvy pro vynikající čitelnost displeje ze všech světelných podmínek, oleofobní vrstva eliminující šmouhy či samozřejmě jeho skvělá odolnost vůči poškrábání ať už klíči, nožem či jinými kovovými předměty. Samozřejmostí je zde pak zachování 100% originální reakce na dotyk, díky čemuž tak sklo působí prakticky stejně jako originální sklo displeje iPhonu.

Cena tohoto skla je nastavena na 1399 Kč s tím, že jej seženete pro všechny iPhony 16.

Aplikace

Pokud se vám při pomyšlení na lepení tvrzeného skla dělá nevolno z obav ze špatného nalepení, tím spíš při pohledu na cenu tohoto modelu, hned vás uklidním. Skla PanzerGlass je totiž s trochou nadsázky umění nenalepit správně. To proto, že v jejich balení již standardně naleznete aplikátor ve formě rámečku, který stačí jen „nacvaknout“ na přední stranu telefonu a do něj následně vložit sklo s odlepenou stranou pokrytou lepidlem. Jakmile tak učiníte, máte 100% jistotu toho, že sklo lepíte rovně a tedy s ním nebudou problémy při nasazení krytů a tak podobně. Jediné, na co je třeba dát pozor, jsou tak nečistoty, které by se mohly dostat na displej při lepení. Z vlastní zkušenosti ale mohu říci, že pokud se jedná o opravdu drobné věci, silikonové lepidlo je dokáže „pohltit“ a díky tomu tak není vytvořena pod sklem vzduchová bublina. A pokud přeci jen, stačí zpravidla použít přiloženou samolepku, tu šikovně strčit mezi sklo a displej a nečistotu přes ní dostat ven. Nemusíte se navíc bát toho, že by sklo přestalo po odlepení lepit – podle slov výrobce jej totiž můžete 200krát přelepit, aniž byste spodní lepivou vrstvu poškodili.

Takto vypadá instalační rámeček, který PanzerGlass přibaluje ke svým sklům.

Jelikož lepím skla PanzerGlass na iPhony ať už sobě či mé rodině a přátelům dlouhé roky a nedám na ně dopustit, troufnu si říci, že jsem schopen jejich „evoluci“ vcelku slušně zhodnotit. A zde musím říci, že je pokrok opravdu znát. Jednoduchost jejich instalace díky přibalování aplikátorů výrazně povyskočila, ale hlavně mi přijde, že PanzerGlass skutečně výrazně zdokonalil spodní lepivou vrstvu, která se rok od roku k displeji telefonu přichytává lépe a lépe si tedy i poradí s drobnými nečistotami, neřku-li mikroškrábanci, ale k dokonalosti dotáhl i oleofobní vrstvu, díky které se displej telefonu „matlá“ jen velmi málo. O tom ale až později.

Testování

Osobně si sice nedokážu používání smartphonu bez tvrzeného skla prakticky představit, protože vlásečnicové škrábance, případně praskliny na displeji absolutně nesnáším a nebetyčně mě štvou, když se tak stane, na druhou stranu pro mě ale není v technologickém světě nic příjemnějšího než přejíždět prstem po displeji čerstvě rozbaleného iPhonu. Poté, co jsem měl možnost dva týdny testovat na iPhonu 16 Pro nové sklo PanzerGlass Ceramic mi však nezbývá nic jiného než tuto skutečnost přehodnotit. Slova výrobce o tom, že prakticky nerozeznáte rozdíl mezi sklem na displeji telefonu a tímto tvrzeným sklem jsou totiž naprosto pravdivá. Nevím, jak je toho PanzerGlass schopen, ale speciální vrstva na povrchu displeje, která zamezuje usazování šmouh a tak podobně, je opravdu 1:1 jako ta, kterou jsou pokryty displeje iPhonů i jiných smartphonů. Skluz prstu po skle je tedy naprosto perfektní a zkrátka přesně takový, jaký pocítite po první rozbalení telefonu.

Velmi kladně musím zhodnotit i „neviditelnost“ skla ve smyslu nulového ovlivňování zobrazovaného obsahu. Za dobu mého působení na Letem světem Applem jsem měl možnost otestovat spousty tvrzených skel z dílny nejrůznějších výrobců a bohužel není absolutně pravidlem, že by bylo ovlivňování zobrazovacích schopností displeje výjimkou. O to víc potěší, že PanzerGlass je v tomto směru dlouhodobě na špici a ani u tohoto speciálního skla není třeba strpět za cenu vyšší odolnosti kompromis ve formě horších zobrazovacích schopností telefonu. Dokonce bych si dovolil říci, že po nalepení skla jsou zobrazovací schopnosti telefonu ještě lepší díky antireflexní vrstvě, která zlepšuje jeho čitelnost na slunci.

Nejdůležitější na ochranném skle je samozřejmě jeho odolnost a tu jsem měl tentokrát možnost otestovat vskutku řádně. Před pár týdny jsem totiž měl možnost při tuzemském představení tohoto skla vyzkoušet, jak sklo obstojí proti ostrým předmětům, zda skutečně ustojí dopad ocelové koule či jak moc na něj musíte zatlačit, aby prasklo. A upřímně, odolnost mi vyrazila dech. Třeba odolnost proti poškrábání je totiž taková, že vlastně nemáte prakticky šanci sklo poškodit například jen klíči či jinými ostrými předměty, které byste spolu s ním měli v kapse, tašce či batohu. Prasknout sklo je taktéž extrémně těžké a vzhledem k tomu, co jsem měl možnost vyzkoušet, se tak nebojím říci, že by byla opravdová náhoda, kdybyste sklo dokázali rozbít. A pokud by se přeci jen zadařilo, pak si můžete být víceméně jistí tím, že vám displej pod ním zachránilo, jelikož absorbovalo onu destruktivní sílu.

Vlastně jediná věc, která mi na tomto skle trošku vadí, jsou jeho rozměry. Ty mohly být na můj vkus ještě trochu větší, aby sklo ještě více dosahovalo k rámečkům zařízení. V jeho současné verzi jich totiž odhadem 0,5 mm nekryjí, což sice není žádná hrůza, kdyby však byl tento prostor taktéž překryt, vypadal by telefon s nalepeným sklem estetičtěji. Doufám proto, že do budoucna PanzerGlass tento drobný neduh odstraní.

Resumé

Jak tedy sklo PanzerGlass Ceramic s materiálem NANOCERAM™ po dvou týdnech testování zhodnotit? Upřímně, nebojím se jej označit za nejlepší sklo, po kterém můžete v současnosti pro iPhone 16 sáhnout. Ano, jeho cena je na poměry tvrzených skel opravdu vysoká. Ochrana, kterou za tuto částku dostanete, je ale opravdu nekompromisní a vy si tak můžete být díky tomuto sklu jisti, že jste pro svůj telefon udělali v otázce ochrany jeho přední strany naprosté maximum. PanzerGlass Ceramic se tedy rozhodně nebojím doporučit.

