Nejlepší hry, které jste si mohli zahrát na prvním Xboxu

Po představení PS5 Pro je na tahu Microsoft. Jelikož Xbox letos oslaví 25 let, jsou očekávání okolo Xboxu velká. Někteří spekulují, že Xbox nevydá mezigenerační konzoli, nýbrž zcela novou generaci. Moudřejší bychom měli být v listopadu. Nicméně i na původní Xbox vyšla celá řada nezapomenutelných titulů. Pojďme si některé připomenout.

Automobilové závody, které ve velkém připomínaly Need for Speed. Svižná jízda nadupanými sporťáky po amerických městech zabavila miliony hráčů.

Brothers In Arms: Road To Hill 30

V době před 20 lety zkrátka a dobře „frčely“ fps hry z prostředí druhé světové války. Vedle Call of Duty, Medal of Honor a Battlefieldu 1942 stálo Brothers In Arms. A též bylo skvělé.