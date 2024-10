Tisková zpráva: Moderní technologie a inovace posouvají hranice mobilní fotografie a vivo X100 Pro představuje nový standard v kombinaci špičkové optiky, výkonného hardwaru a elegantního designu. Tento vlajkový model přináší pokročilé fotografické vybavení, které uspokojí i nejnáročnější uživatele.

X100 Pro disponuje trojicí zadních fotoaparátů s rozlišením 50 Mpx, které jsou podpořeny špičkovým obrazovým procesorem a pokročilou stabilizací obrazu. Hlavní fotoaparát využívá plovoucí čočku, která umožňuje přesnější zaostření a minimalizuje optické zkreslení. Díky spolupráci s proslulým výrobcem optiky ZEISS je dosaženo barevné věrnosti a vysokého dynamického rozsahu, což přináší kvalitu snímků srovnatelnou s profesionálními zrcadlovkami.

Jednou z hlavních předností X100 Pro je také hardwarový teleobjektiv, který spolu s technologií Origin Imaging Engine zajišťuje přesné vykreslení teplých tónů a živých barev při fotografování východů a západů slunce. Přední fotoaparát s rozlišením 32 Mpx je optimalizován pro perfektní selfies, s vylepšenou funkcí automatického zaostřování a optimalizací pro různé světelné podmínky.

Pro ty, kteří se zaměřují na video, nabízí vlajkový loď společnosti vivo funkci 4K Cinematic Portrait Video. Tato technologie umožňuje natáčet videa s rozostřením pozadí, která vytváří efekt podobný profesionálním kamerám. Automatické zaostřování a precizní stabilizace obrazu se starají o plynulý a ostrý záznam i při pohybu.

Výkonný hardware pro maximální efektivitu

Základem výkonu X100 Pro je osmijádrový procesor Dimensity 9300. Oproti předchůdci přináší až 40% nárůst výkonu na všech jádrech s vyšším taktem a zároveň i maximální efektivitou. Ať už hrajete náročné hry nebo editujete videa, nemusíte se bá toho, že by i maximální využití výkonu způsobovalo přehřívání. Vivo X100 Pro si udržuje chladnou hlavu, díky efektivnímu odvádění tepla.

Dimensity 9300 přináší také nový grafický čip, který je téměř o 50 % výkonnější než předchozí generace. Díky zlepšené efektivitě čipu si hráči s vivo X100 Pro mohou užívat hodiny zábavy v nejvyšší kvalitě. Navíc je nyní dostupná podpora technologie ray-tracing, která byla donedávna vyhrazena pouze pro výkonné počítače a herní konzole. Mobilní hraní se tak neustále posouvá kupředu.

X100 Pro je vybaven 6,78palcovým AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a lokálním maximálním jasem až 3000 nitů. Displej poskytuje ostrý a jasný obraz i na přímém slunci, což z něj činí ideální volbu. Díky funkcím šetření zraku je zároveň minimalizována únava očí při sledování videí, hraní mobilních her, psaní sms zpráv, čtení a celkově během dlouhodobém používání telefonu.

Operační systém Funtouch OS 14 přináší modelu X100 Pro plynulejší výkon, širší možnosti personalizace a lepší zabezpečení. Proto je Funtouch OS 14 jedním z nespolehlivějších a nejlepších operačních systémů na trhu.

Spolehlivá výdrž baterie

Jednou z klíčových vlastností X100 Pro je jeho výjimečná výdrž baterie a pokročilé nabíjecí schopnosti. Skvělý výkon by totiž nebyl příliš užitečný, pokud by byl omezen krátkou výdrží baterie. Díky pokrokům, jako je rekonstrukce negativní elektrody, lisování elektrod za studena a leptání mikrometrickým laserovým polem, nabízí telefon o 8,3 % vyšší energetickou hustotu než předchozí generace. S baterií o kapacitě 5 400 mAh a podporou bezdrátového nabíjení FlashCharge a až 100W nabíjení FlashCharge Dual-Cell si uživatelé mohou být jisti, že telefon bude vždy připraven do akce. Spolu s efektivním výkonem se tak nemusíte bát využívat všechny jeho schopnosti maximum.

Design zaměřený na luxus a odolnost

X100 Pro není jen technickým nástrojem, ale také stylovým doplňkem. Elegantní křivky a kvalitní materiály jsou důkazem důrazu na detail a dlouhodobou odolnost. Modul fotoaparátu je umístěn v kruhovém segmentu, který připomíná svit měsíce, což dodává telefonu unikátní vzhled. Kromě estetické hodnoty se design zaměřuje také na funkčnost, a proto je telefon vybaven ochranou proti prachu a vodě, což zaručuje dlouhou životnost.

Model X100 Pro od společnosti vivo nabízí špičkový výkon, dlouhou výdrž baterie, vylepšený displej a moderní operační systém, čímž splňuje požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů a přináší nový standard mobilního zážitku.