Recenze držáku do auta Promate: Skvělý a spolehlivý produkt

Pokud máte starší vůz nebo chcete mít telefon na očích, zřejmě se uchýlíte k nějaké formě držáku. Je jich celá řada s různými druhy úchytů či použitých technologií a zpracování. Do rukou se mi dostaly držáky značky Promate, které sází na minimalismus, skutečně pevný úchyt a jednoduché používání. Pojďme se na ně podívat.

Obsah balení

Nejprve se pojďme mrknout, co bude obsahem balení. V rámci testování jsem obdržel dva držáky, přičemž jeden se liší tím, že zvládne nabíjet za pomoci MagSafe. Ve finále je ale jedno, zda v jednom případě vám půjde energie do zařízení skrze držák a technologii MagSafe do iPhonu, či zda půjde nabíjecí kabel přímo do iPhonu. Držák vám také v obou případech může sloužit jako „pouhý úchyt“. V závislosti na tom, jaký držák máte (podporující či nepodporující MagSafe) naleznete v krabici USB-C/USB-C kabel. Kromě samotného držáku zde najdete 3M nálepky, dále suchý a mokrý hadřík na očištění povrchu, manuál a kovový kroužek. Samotné balení lze pochválit, a to jak jeho zpracování, tak obsah, kdy bych rozhodně nečekal přítomnost hadříku pro očištění plochy. Plusem je i přítomnost manuálu, neboť lepku nemusí někdo na první pokus nalepit správně a doporučuji jej prostudovat.

Design

Držák Promate je dost stylový. Prvně je třeba dodávanými hadříky očistit povrch místa, kam nalepíte lepku. Dle návodu je poté třeba podstavu nalepit a čekat 24 hodin, než se pořádně uchytí, což mohu jen potvrdit. V prvním případě jsem používání uspěchal a celá lepka byla k ničemu. Z druhé strany lepící podstavy je jakýsi suchý zip, která poslouží jako úchyt pro držák. Samotný držák je podlouhlý, ohebný a vyroben z TPU, hliníkový slitiny, PC a ABS. Rovněž má ochranu proti přehřátí a přepětí. Hmotnost je 121,6 gramů. Produkt je jako dělaný pro iPhony s MagSafe, čili 12 a novější. Díky dodávanému kovovému kroužku jej ale můžete použít pro jakýkoli smartphone, na jehož obal z vnější strany zkrátka a dobře onen kovový kroužek nalepíte. Dáte jej tedy klidně na smartphone s Androidem, je to jen na vás. Držák je flexibilní, takže jej můžete ohýbat, jak je vám libo.

Resumé

Držák do auta Promate je za mě velmi příjemným produktem. Jde o minimalistický držák, který vás ale překvapí spolehlivým zpracováním a spolehlivostí. Jeho cena je 999 korun bez nabíjení a 1049 korun ve verzi s nabíjením.

Držák do auta s nabíjením

Držák do auta bez nabíjení