Slovenská církev vám umožní zaplatit za návštěvu kostela pomocí Apple Pay

Když je příležitost a vidíme s manželkou pěkný kostel, rádi do něj zajdeme a zapálíme v něm svíčku. Většina kostelů má svíčky a sirky a také kasičku, do které můžete hodit nějaké to Euro, které pokryje náklady na svíčky. Je jedno, zda jste v Itálii, Rakousku, Španělsku, Francii nebo kdekoli jinde v Evropě, všude je to podobné. Na Slovensku jsem dnes byl v Rusovcích, kde mají také kostel a tak jsem se do něj šel podívat. Místo svíčky, kterou bych zapálil za sebe a své blízké, jsem narazil na něco, co jsem nikde jinde na světě neviděl. U vchodu jsou mříže, abyste se nedostali dál do kostela a za nimi je terminál na bezhotovostní platby.

Kostel vás informuje, že mu můžete udělat platbu pomocí Apple Pay nebo Google Pay, případně NFC klasickou kartou. Vtipné je, že za to nedostanete svíčku, jenž můžete zapálit, nedostanete ani možnost vstoupit do kostela, zkrátka jen zaplatíte, otočíte se na podpatku a jdete dál. Rozhodně je mi sympatické, že nemusím mít drobné a mohu platit kartou, ale rád bych měl možnost si alespoň zapálit svíčku, na což zdejší církev bohužel tak trošku zapoměla.