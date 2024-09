Vytvořte si na iPhonu samolepky z fotografií! Poradíme vám, jak na to

Jak na iPhonu vytvářet samolepky z fotografií? Chcete si vytvořit zábavné a originální samolepky přímo ve vašem iPhonu? Díky této funkci v iOS je to hračka. V tomto článku vám ukážeme, jak snadno přetvořit své oblíbené fotky na stylové samolepky, které můžete použít v různých aplikacích.

Operační systém iOS nabízí mnohoh užitečných funkcí, mezi které patří i možnost vytvářet vlastní samolepky přímo z vašich fotografií. Už žádné složité aplikace třetích stran, stačí vám jen váš iPhone. Tato funkce je ideální pro všechny, kteří rádi personalizují své zprávy, příspěvky na sociálních sítích nebo si jen chtějí vytvořit zábavné obrázky.

Jak na iPhonu vytvářet samolepky z fotografií

Otevřete aplikaci Fotky: Najděte fotografii, ze které chcete vytvořit samolepku.

Najděte fotografii, ze které chcete vytvořit samolepku. Dlouze stiskněte objekt: Přesně určete část fotografie, kterou chcete vyjmout.

Přesně určete část fotografie, kterou chcete vyjmout. Vyberte Přidat nálepku: Objeví se menu, ve kterém zvolíte možnost Přidat nálepku.

Objeví se menu, ve kterém zvolíte možnost Přidat nálepku. Upravte nálepku: Po vytvoření nálepky ji můžete upravit – změnit velikost, otočit nebo přidat různé efekty.

Hotovou nálepku můžete uložit do své knihovny nebo ji rovnou sdílet do zpráv, na sociální sítě nebo do jiné aplikace, která podporuje samolepky. Jak vidíte, vytváření vlastních samolepek na iPhonu je velmi jednoduché a zábavné. Díky této funkci můžete dát svým fotografiím nový život a vytvořit si originální výtvory. Neváhejte a vyzkoušejte si tuto novou funkci sami.