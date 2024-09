GENESIS rozšiřuje nabídku univerzálních batohů nejen pro herní příslušenství

Komerční sdělení: GENESIS představuje novinku ve své nabídce univerzálních batohů určených pro herní příslušenství ale i pro běžný život. Batoh Palladium 420 je určen pro hráče, kteří hledají lehké a kompaktní řešení pro každodenní přepravu svého herního vybavení. Tento moderní batoh v sobě spojuje funkčnost, styl a odolnost a je ideální volbou pro každou příležitost.

Komplexní ochrana hardwaru a herních periferií

Nový batoh GENESIS Pallad 420 poskytuje výjimečnou ochranu citlivého počítačového vybavení. Polstrovaná a tvarovaná hlavní přihrádka je ideální pro uložení notebooků do velikosti 15,6 palce a zajišťuje jejich bezpečnou přepravu i v náročných podmínkách. Další kapsy a přihrádky jsou určeny pro příslušenství, jako jsou myši, klávesnice, sluchátka, podložky, a také pro menší předměty, které lze uložit do síťované kapsy na zip uvnitř batohu. Kromě toho jsou po stranách batohu menší kapsy, které lze využít k uložení nápojů. Batoh Pallad 420 je vyroben z vysoce kvalitního polyesteru a vyznačuje se odolností proti oděru, poškrábání a stříkající vodě, takže je ideální volbou do každého počasí. Vodotěsný zip hlavní komory dále chrání obsah batohu před vlhkostí, čímž je zajištěna ochrana přepravovaného vybavení.

Pohodlí a plná mobilita

Batoh Pallad 420 poskytuje maximální pohodlí při nošení díky ergonomickým zádům polstrovaným měkkou pěnou, potaženým síťovinou, která umožňuje dostatečnou cirkulaci vzduchu a zabraňuje přehřívání zad. Profilované pěnové ramenní popruhy a lehká konstrukce batohu z něj dělají ideálního každodenního společníka ve škole, na vysoké nebo při toulkách po městě. Pallad 420 je aktuálně nejlehčím batohem, který je od společnosti GENESIS k dispozici. Jeho hmotnost je 620 gramů.

Praktické vlastnosti pro každodenní použití

Batoh Pallad 420 je vybaven řadou praktických prvků, jako je například popruh pro snadný transport batohu na cestovním kufru. Červená boční madla jsou ideální pro připevnění karabiny a odnímatelná šňůrka na klíče s logem GENESIS poskytuje další pohodlí pro organizaci drobného příslušenství. Batoh se díky stylovému černo-červenému barevnému provedení skvěle hodí k jakémukoli stylu a je praktickým i módním doplňkem pro hráče všech věkových kategorií.

Cena a dostupnost

Batoh GENESIS Pallad 420 je k dostání prostřednictvím vybraných prodejců a resellerů za doporučenou koncovou cenu 798 Kč.