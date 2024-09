Nejen iPhony 16 (Pro)! Problémy s dotykovým ovládáním displeje hlásí i starší modely

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o stížnostech majitelů iPhonů 16 (Pro) na zvláštní reakce displeje jejich telefonů. Ty se projevují konkrétně tak, že dotyk čas od času vynechá a uživatel tedy například nenapíše písmeno při psaní na klávesnici či neprovede jinou akci závislou právě na dotyku displeje. Postupem času se ale ukazuje, že se pravděpodobně nejedná ani tak o problém iPhonů 16 (Pro), jako spíš o problém iOS 18 jako takového.

Poté, co začali na problémy s dotykem majitelé iPhonů 16 (Pro) upozorňovat, začaly se na diskuzních fórech i sociálních sítích objevovat stížnosti majitelů starších iPhonů na tytéž problémy. Poměrně často se vyskytuje například u iPhonů 14 (Pro), ale výjimkou nejsou třeba ani iPady. Vcelku zajímavé je pak to, že někteří uživatelé hlásí vynechávání dotyku zejména kolem tlačítek pro ovládání hlasitosti, u Power Buttonu, potažmo kolem tlačítka Ovládání fotoaparátu. Teoreticky by tak mohl problém souviset s novou animací „promáčknutí“ tlačítka do displeje, se kterou přišel právě iOS 18. Apple se nicméně k celé záležitostí zatím nevyjádřil a my tak můžeme jen doufat, že tak učiní co nevidět a stejně tak že přijde brzy s opravou.