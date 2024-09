Simon Jacquemus se pochlubil fotkami z návštěvy Apple Parku a schůzky s Timem Cookem, blíží se kolaborace?

Jacquemus je francouzská značka založená designérem Simon Porte Jacquemus, jenž pro mnoho lidí funguje jako taková vstupenka do světa high fashion. Značka je oblíbená kromě poměru kvality, designu a ceny také tím, že čas od času dělá zajímavé kolaborace. A právě spekulace nad jednou z takových kolaborací rozpoutal sám zakladatel a šéfdesignér značky, když na oficiálním profilu značky, kterou na Instagramu sleduje více než 6,5 milionů uživatelů zveřejnil fotografie z Apple Parku. Kromě toho, že navštívil osobně Apple Park a jak je na fotografiích vidět, bylo to mimo akce jako je WWDC nebo prezentace nových iPhonů, setkal se také přímo s Timem Cookem.

Proč by šéfdesignér a majitel módní značky chodil na schůzku s Timem Cookem a fotografie zveřejnil nikoli na svém osobním profilu, ale na profilu značky, když by z toho nemělo nic být je samozřejmě dobrá otázka. A právě kvůli tomu se začalo hodně spekulovat nad kolaborací Jacquemus x Apple, kde se přímo nabízí například řemínky pro Apple Watch. Apple aktuálně nabízí řemínky pro Apple Watch od Hermes a Nike, samozřejmě kromě těch klasických přímo od Applu. Právě s Nike měl přitom Jacquemus nedávno kolaboraci. Uvidíme, zda z toho skutečně něco bude, ale rozhodně by bylo zajímavé dát této značce prostor ukázat, co pro Apple dokáže nabídnout.