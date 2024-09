Už 16. října dorazí na Netflix film spravedlnost. Na začátku 90. let dostane propuštěný policajt šanci získat zpátky všechno, o co přišel. Musí ale dopadnout gang, který vykradl banku. Času není nazbyt, protože mediální pozornost by mohla nové vládě zkomplikovat situaci. Trailer je k vidění pod odstavcem.