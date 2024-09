iPhone 15 Pro se s iOS 18.1 naučí skvělou vychytávku, kterou umí letošní iPhone 16

Apple kromě oficiálních verzí iOS 18 vydal také iOS 18.1 Beta 4, kde se objevilo další výrazné vylepšení fotoaparátu pro modely iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, které mají nově podporu pro pořizování prostorových fotografií. Apple teprve minulý týden oznámil, že iPhone 16 a iPhone 16 Pro získají možnost pořizovat prostorové nebo chcete-li imerzivní fotografie a již nyní víme, že tuto funkci získají také loňské vlajkové lodě. Zatím co pořizování videa v imerzivním prostorovém formátu mají iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max již od svého loňského vydání, v případě fotografií získají tuto možnost až s vydáním iOS 18.1, které je plánováno na říjen letošního roku. V aplikaci fotoaparát najdete možnost Spatial, mezi kterou můžete přepínat a pořizovat tak prostorové fotografie.

Je otázka, jaký bude rozdíl mezi takto vyfocenou fotkou a fotkou, kterou na Vision Pro převedete z klasické 2D fotografie do prostorové fotografie, protože kvalita převodu na Vision Pro je naprosto neuvěřitelná a jsem z ní nadšený. Fotografie pořízené iPhonem ve formátu Spatial si samozřejmě máte aktuálně možnost prohlédnout výhradně na Vision Pro, ovšem pokud si myslíte, že si časem headset od Applu pořídíte, rozhodně se to vyplatí dělat. Prostorová fotografie má přibližně 5MB, zatím co klasická má okolo 3,5MB.

