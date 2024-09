Recenze Govee Dreamview G1 Smart LED: Proměna okolí obrazovky nejen pro hráče za dostupnou cenu

Na testování Govee Dreamview G1 Smart LED podsvícení monitoru 27-34 jsem se opravdu těšil. Zatímco v obýváku nám totiž LED pásek ulevuje očím a televizi hezky dodává prostor, můj pracovní a příležitostně též zábavní koutek s 32″ monitorem a Macem mini takto vybaven není. Jelikož trávím u počítače značné množství času při práci na různých projektech, adekvátní přisvícení bych uvítal. A toto byla ideální příležitost vyzkoušet, jakého efektu bude možné docílit.

Myslím, že se zde Govee povedlo dobře sloučit velmi nízkou hmotnost i dostatečnou svítivost s množstvím šikovných funkcí, jež potěší nejen hráčská srdce. Na příjemném uživatelském zážitku se významně podílí schopnosti mobilní aplikace Govee Home dostupné v App Store i na Google Play, přičemž majitelé strojů s operačním systémem Microsoftu mohou sáhnout rovněž po řešení Govee Desktop, s nímž bude pásek odrážet barevné spektrum aktuálně zobrazovaného obsahu před vámi. Vítanou předností je taktéž hlasové ovládání. Vlastníte-li další osvětlení Govee, můžete jejich chování synchronizovat a ještě tak umocnit výsledný účinek. Pojďme společně Govee Dreamview G1 Smart LED podsvícení monitoru 27-34 rozbalit a zjistit, co dokáže.

Obsah balení

Po vysunutí víka krabičky o rozměrech 14 cm na výšku i šířku a 7 cm do hloubky narazíte nejprve na dokumentaci, kde nechybí rovněž česká a slovenská varianta Návodu k použití. Níže už upoutá zrak samotný pásek omotaný okolo plastové cívky o průměru 12,8 cm s upozorněním, abyste jej před připojením ke zdroji energie nejprve rozvinuli.

Zasunutím prstu do středu se pak snadno propracujete k ovládacímu boxu a veškerému o vrstvu níže umístěnému příslušenství. To zahrnuje do dvou sáčků rozdělenou sadu 10 klipů napomáhajících vedení kabelu v rozích, napájecí adaptér a dvojici ubrousků napuštěných izopropylalkoholem k očištění povrchu. Zbývá rozložit jednotlivé součásti na nějaké pracovní ploše a před montáží prověřit, že vše funguje, jak má.

Fyzické vlastnosti

Govee Dreamview G1 Smart LED podsvícení monitoru 27-34 v černém provedení zabere na šířku 12 mm a do výšky 34 mm. Celková délka světelného tunelu 180 cm, v němž LED diody chrání transparentní krytí, je rozdělena na čtyři části, 2 delší – 60cm a 2 kratší – 30cm. Mezi třemi z nich se nachází 15cm ohebný kabel, díky němuž se pásek stává přizpůsobitelným pro různě velké úhlopříčky, konkrétně, jak napovídá název, v rozmezí 27″ až 34″. U konce směřujícího ke konektoru napájení máte až k lesklému černému ovládacímu boxu o rozměrech 4 x 9 x 1,5 cm (šířka, výška, hloubka) se třemi tlačítky i na boku integrovaným mikrofonem k dispozici 1 m. Dále vedení pokračuje v délce 15 cm a od tohoto místa v cestě navazuje kabel adaptéru dlouhý 140 cm. Hmotnost pásku, včetně ovládacího boxu je pouhých 157 g, díky čemuž se nemusíte obávat, že by snad jakkoli špatně držel na místě. Zdroj váží 111 g, ovšem to se v zatížení prakticky nijak neprojeví.

Instalace

Instalace rozhodně nepředstavuje nic složitého. Povrch musí být čistý a suchý. Pakliže tuto podmínku váš monitor splňuje, hodí se nejprve pásek cvičně přiměřit a při té příležitosti zvolit, který okraj bude nejvhodnější z hlediska umístění zásuvky a potažmo též ovládacího boxu. Poté se již můžete pustit do nalepení s přihlédnutím k velikosti obrazovky tak, aby pásek zářením rovnoměrně pokrýval okraje. Poslední, co zůstává udělat před spárováním s aplikací Govee Home, je organizace kabelů v rozích za pomoci přiložených klipů a zbytku kabeláže směrem ke zdroji napájení. Hotovo. Nyní je ten správný čas zaměřit pozornost k ovládání a vašemu smartphonu.

Ovládání a aplikace Govee Home

K provádění základních operací slouží tři tlačítka ovládacího boxu, přičemž tím nejvýše umístěným Govee Dreamview G1 Smart LED podsvícení monitoru 27-34 zapnete či vypnete, prostředním lze procházet 9 barevnými odstíny a stisknutím posledního se můžete přepnout do režimu Music, zatímco při podržení je vám k dispozici 6 úrovní jasu.

Maximum však z osvětlení vytěžíte teprve po spárování s aplikací Govee Home. Ta po spuštění automaticky prohledá zařízení v dosahu, takže pro přidání stačí, aby byl pásek v zapnutém stavu. Průvodce přehledně naviguje celým procesem, v jehož průběhu budete požádání o zadání přístupových údajů k Wi-Fi síti a upozorněni na postup zprovoznění Govee Desktop pro uživatele Windows, zapnutím funkce Lan Control, kterou později najdete v nastavení. I zde obrazovka o srozumitelně informuje a vše je popsáno krok za krokem. Zbývá určit, kde je situováno napájení, pročež je-li dostupná novější verze firmwaru, bude vám nabídnut update.

Nyní již budete mít vše pod palcem. Kromě časovače a slideru jasu mezi ně patří třeba přizpůsobení barev s množstvím parametrů, kdy lze různými odstíny rozsvítit celý pásek, ale klepnutím na Whole Light Management také jeho jednotlivé úseky, konkrétně 6 nahoře, 6 dole a 3 na každé ze stran. Další položkou jsou scény (Scene), jejichž opravdu bohatý výběr je pro lehčí orientaci rozdělen do kategorií typu Natural, Emotion, Dance, Movie, Music, Games nebo Relaxation. Dotknete-li se ikony Music, budete mít možnost vybrat si způsob snímání mikrofonem v ovládacím boxu nebo mobilním telefonem, včetně nastavení citlivosti. Níže se rozprostírá sada symbolů reprezentujících opět několik užitečných předvoleb.

Knihovna DIY obsahuje rozsáhlou nabídku presetů sdílených ostatními majiteli téhož produktu, přičemž vám nic nebrání v tom, přidat k nim své vlastní. Detailnější variantu nakládání s větším počtem jednotlivých segmentů pak poskytuje funkce Finger Sketch, přičemž zde nechybí volba efektu, rychlosti i dvojice barev, s nimiž lze pracovat. Tím ovšem schopnosti Govee Home nekončí, neboť budete-li mít zájem, dokáže se, jak již bylo řečeno, synchronizovat s dalšími světly výrobce, ale také vás třeba v požadovanou dobu probudit. Z domovské obrazovky pak poměrně snadno vytvoříte různá seskupení, případně též zkratky pro Siri.

Základní technické údaje

Govee Dreamview G1 Smart LED podsvícení monitoru 27-34 dodává energii 12V/1,5A zdroj s příkonem 18 W. Celkem 108 LED diod s životností 50 000 hodin dokáže reprodukovat až 16 miliónů barev. Najednou jich zvládne zobrazit 57, a to s plynulým přechodem od 1 až ke 100 % intenzity jasu. Nabízí 123 scénických a 11 hudebních režimů. Způsob uchycení umožňuje jednoduchou instalaci jak pro rovné, tak prohnuté obrazovky. O soulad barev v kontextu toho, co zrovna na monitoru běží, se starají technologie Govee VibraMatch zajišťující softwarové přizpůsobení a DreamView obstarávající vzájemnou komunikaci. Automatická adaptace osvětlení za monitorem je k dispozici uživatelům počítačů s Windows, které jistě potěší také podpora Razer Chroma. Pokud jde o hlasové ovládání, lze se s požadavky obracet na Asistenta Google, Alexu a pomocí zkratek také na Siri.

Resumé

Mezi největší přednosti Govee Dreamview G1 Smart LED podsvícení monitoru 27-34 z mého pohledu patří ve své cenové kategorii nadprůměrná svítivost a jednoduchá instalace. Ta byla v mém případě otázkou jen několika minut. Pásek držel velmi dobře i u zahnutí kabelu s klipy v rozích a dodal mému stanovišti očekávaný efekt. V této souvislosti nelze opomenout přínosy množství nastavitelných parametrů a předvoleb, které do hry vnáší aplikace Govee Home. K vykreslení atmosféry je tak rozhodně z čeho vybírat, takže kromě příjemného přelívání například v barvách polární záře, můžete prostor rozblikat a napodobit tak blesky, oheň, vlnění vodní hladiny po dopadu kapky a mnoho dalších jevů. Osobně jsem uvítal přínos sekce Whole Light Management, kde člověk snadno přizpůsobí spektrum barev jednotlivých úseků aktuálnímu wallpaperu, ale též náladě či situaci.

Inspirující pro mne byly rovněž sdílené počiny ostatních uživatelů ukryté pod DIY. Způsob vytvoření zkratek pro Siri by mohl být trochu více přímočarý, ale nijak výrazně složitý proces to nepředstavuje. Ovládací box mi přišel docela praktický, jen je třeba nalézt ideální pozici, kam jej umístit. Organizaci kabeláže by možná usnadnilo, kdyby z něj vedoucí konektor napájení nebyl dole, estetičnosti však s trochou snahy dosáhnout lze. K vůli odleskům i viditelným otiskům je škoda, že výrobce neupřednostnil matné provedení. Pásek nejde krátit, což ovšem vzhledem k jeho určení pro 27″ až 34″ úhlopříčky vlastně ani nedává moc velký smysl. Uvítal jsem, že i za denního světla, působí podsvícení pěkně. V podvečer, za přítmí pak ještě více vyniknou schopnosti vykreslení široké palety odstínů. Hledáte-li cestu, jak odlehčit očím a vyšperkovat místo, kde se věnujete práci, hraní či jiné formě odpočinku, Govee Dreamview G1 Smart LED podsvícení monitoru 27-34 rozhodně stojí za zvážení.

Cena

Govee Dreamview G1 Smart LED podsvícení monitoru 27-34 rodinný rozpočet nijak zásadně nezatíží. Aktuálně jej pořídíte za 1 890 Kč.

