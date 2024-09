Reflect Orbital: Tato společnost vám zasvítí sluneční světlo uprostřed noci, kam si sami určíte

Pamatujete si na to, jak pan Burns zastínil Springfield obřím slunečníkem, aby lidé neměli denní světlo a zvýšila se spotřeba elektrické energie z jeho elektrárny? Tak tento start-up na to jde přesně naopak a bude přinášet slunce uprostřed noci. Vize společnosti Reflect Orbital spočívá v tom, že vyšle na oběžnou dráhu satelity, které budou mít na sobě zrcadla, jenž se nakloní tak, aby odrážely sluneční světlo na oblast, kde je zrovna tma, protože je tam noc. Samotný CEO popisuje svoji vizi následovně:“ Máme zajímavý způsob, jak vyřešit skutečný problém se solární energii. Všichni všude instalují solární panely a ty jsou opravdu skvělí kandidát na pomoc lidstvu, ovšem mají jednu nevýhodu a to je fakt, že se sluneční světlo během noci v podstatě vypne. Pokud vyřešíme tento problém, budeme mít možnost vyrábět elektřinu ze solární energie neustále.

Společnost Reflect Orbital plánuje spustit svoji vizi již v roce 2025 s tím, že již nyní reflektuje 30 000 žádostí o to, kam mají její zrcadla zasvítit. Jakmile budou satelity na svých místech, budete mít možnost si jendoduše zaplatit přes aplikaci za to, že na vás bude uprostřed noci svítit slunce. Podle CEO Reflect Orbital Ben Nowacka bude trvat pouhé 4 minuty, aby se zrcadla nastavila tak, aby sluneční paprsky odráželo na místo, kam si zákazník určí. Nowack dále dodává, že sluneční energie je úžasná, ale její největší a zásadní rpoblém je v tom, že není k dispozici v momentě, kdyj i orpavdu potřebujeme a musíme ji využívat jen omezeně a nebo ji skladovat v drahých bateriích. Pokud bychom dokázali odrážet paprsky v noci tam, kam chceme a mohli byhcom svítit přímo na solární panely, budeme mít elektřinu ze solární energie i během noci, kdy jej její potřeba a spotřeba největší.

Nowack navíc plánuje dělat vše extrémně jednoduše. Stačí se přihlásit na webovou stránku reflectorbital.com a tam zadat místo, kam chcete, aby po setmění svítilo sluníčko a společnost vám jej tam jednoduše pošle. Otázka je na jak malý prostor bude možné cílit a zda to vůbec bude legální. Samozřejmě existují obrovská místa, kde jsou pouze solární elektrárny a zde by se to skutečně hodilo, ovšem Reflect Orbital vše prezentuje tak, že si zkrátka necháte svítit slunce na zahradu nebo na moře, když budete chtít v noci surfovat a je otázka jak vyřeší situaci, kdy někdo vedle vás chce zkrátka během noci tmu.