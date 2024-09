Apple Watch 10 se zvětší a přinesou displej ve stylu Apple Watch Ultra, naznačuje únik fotky

Ačkoliv se zřejmě bude Keynote příští týden v pondělí točit primárně kolem představení iPhonů 16 (Pro), svou chvilku slávy si zde užijí i Apple Watch. Dočkat bychom se měli jak premiéry Apple Watch SE 3, Ultra 3 a samozřejmě i řady Series, která oslaví již své 10. výročí představení, což by mohl Apple řádně oslavit jejich vylepšením, jak tomu bylo třeba i u iPhonů X v roce 2017. Z nedávno uniklých CAD renderů se sice zdálo, že nás žádné zásadní změny nečekají a že se Apple Watch 10 jen meziročně zvětší a mírně zeštíhlí, nicméně leaker Majin Bu nyní přišel s fotkou krytu od nejmenovaného renomovaného výrobce příslušenství, který naznačuje, že může být nakonec vše docela jinak. Ostatně, posuďte sami v galerii níže.

Jak můžete na druhém snímku v galerii vidět, minimálně na základě fotky krytu pro Apple Watch 10 se zdá, že by měly přinést rovný displej stejně jako tomu je v případě Apple Watch Ultra. Díky tomu by se tak zvýšila jejich odolnost, jelikož rovný displej je oproti zakřivenému díky svému kovovému okraji podstatně odolnější vůči nejrůznějším nárazům a tak podobně. Fotka rovněž potvrzuje fakt, že by se měla jak menší, tak i větší verze i 1 mm zvětšit a nově tak budou Apple Watch 10 nabízeny ve 42 mm a 46 mm variantě. Jen pro zajímavost, když Apple začal před lety Apple Watch prodávat, byla 42 mm varianta tou největší, což je docela paradox. Jak však zaznělo výše, minimálně rovný displej je zatím třeba brát s určitou rezervou, jelikož dříve uniklé CAD nákresy vykreslují nové Apple Watch jinak. Na druhou stranu, v minulosti jsme byli již několikrát svědky toho, že zaručené CAD nákresy nakonec tak úplně zaručenými nebyly.