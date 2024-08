iPhony 16 už jsou v Evropě! Za jejich spuštění ale hrozí tučná pokuta

S blížícím se představením nových iPhonů 16 (Pro) se blíží i start jejich prodejů. Od toho nás sice dělí ještě pár týdnů, Apple se však na něj již intenzivně po celém světě připravuje, aby vše proběhlo přesně dle jeho představ. Tyto přípravy běží podle spolehlivého leakera Majin Bu i v Evropě, do které dorazily distributorům první skladové zásoby iPhonů 16. Důkazem má být fotka, která se leakerovi dostala do rukou a kterou můžete vidět níže.

Krabice hlásá konkrétně to, že telefony smí být aktivovány až od 16. září od 8:01 místního času, což je dost možná i termín, kdy se k telefonům dostanou vybraná média a youtubeři kvůli testování. Zbytek světa pak dostane telefony pravděpodobně ve čtvrtek 19. či v pátek 20. září. Pokud by pak distributor porušil nařízení Applu a iPhone aktivoval před výše uvedeným termínem, čeká jej pokuta přes 600 000 Kč, takže je prakticky jasné, že si podobný kousek raději odpustí. Kromě pokuty by totiž dost možná do budoucna přišel i o možnost zajišťovat v dané části světa či zemi distribuci pro Apple, což by pro něj rozhodně byla velká rána.