To v co doufali asi jen ti nejskalnější fanoušci se nakonec přece jen splnilo a Brno se od příští sezóny minimálně do roku 2029 opět zařadí do kalendáře MotoGP! Na 5403,19 metrů dlouhém okruhu který prochází přes 14 zatáček se jezdci předvedou již během příštího roku.