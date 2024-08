Kuo: 12GB RAM nabídne příští rok jen jediný iPhone 17!

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se v příštím roce počítá u iPhonů 17 s navýšením RAM paměti z 8GB, kterými mají všechny modely disponovat letos, na 12GB. Zatímco však první zprávy hovořily o tom, že se bude navyšovat u celé řady, analytik Ming-Chi Kuo s řadou přesných předpovědí z minulosti je toho názoru, že se tak nestane.

Kuovy zdroje sice potvrdily, že se u iPhonů 17 skutečně s navýšením RAM paměti z 8 na 12GB počítá, avšak nikoliv u všech, ale jen u jednoho modelu. Tím „vyvoleným“ se má stát konkrétně iPhone 17 Pro Max, který tak zbytku mobilního portfolia Applu opět něco uteče. Z jakého důvodu tak učiní bohužel Kuo neprozradil, nicméně překvapivé by nebylo například nasazení exkluzivních AI funkcí v kombinaci s pokročilejší fotosoustavou, kterou Apple u řady Plus a posléze Max v minulosti nasazoval poměrně pravidelně. Právě tyto AI funkce by totiž mohly hypoteticky vyžadovat vyšší výkon a tedy i vyšší RAM paměť. Jelikož však Apple zpravidla dorovnává RAM paměti iPhonů s ročním odstupem, u iPhonů 18 Pro bychom se snad mohli taktéž 12GB RAM.