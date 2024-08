Belkin přináší na český trh chytrý stojan Auto-Tracking Stand Pro se sadou DockKit pro tvůrce originálních videí

Společnost Belkin, která je již 40 let přední značkou spotřební elektroniky, oznámila dostupnost svého stojanu Auto-Tracking Stand Pro na českém trhu. Tento produkt umožňuje automatickou, tichou, motorizovanou a plynulou práci s kamerou integrovanou do iPhonu ve spojení s technologií automatického sledování objektu DockKit, která sleduje objekty před kamerou při jejich pohybu v prostoru s možností otáčení o 360 stupňů a naklápění o 90 stupňů. Je to dokonalé příslušenství pro videohovory nebo nahrávání interaktivního obsahu, který zahrnuje vysokou míru pohybu.

Sada DockKit, navržená pro systém iOS pro použití s předními a zadními kamerami, umožňuje uživatelům snadno vytvářet, prezentovat a nahrávat bez nutnosti stahovat aplikace třetích stran v pouhých čtyřech jednoduchých krocích:

Připevněte iPhone 12 nebo novější s Magsafe na stojan Stand Pro pomocí MagSafe.

Spárujte pomocí NFC.

Otevřete fotoaparát v aplikacích FaceTime, Instagram, TikTok, Canva, WhatsApp, Microsoft Teams nebo jiných aplikacích sociálních médií či platformách pro zasílání zpráv.

Začněte tvořit.

Se stojanem Stand Pro mohou uživatelé snadno rozšířit zorné pole na 360 stupňů otáčení a 90 stupňů naklápění díky podpoře modelu pohybu s náklonem a odklonem a automatickému sledování systému. Tvůrci se tak mohou soustředit na obsah, zatímco DockKit automaticky udržuje objekt v záběru ve všech úhlech a zároveň zachycuje přirozené pohyby bez nutnosti manuálního nastavení.

Klíčové funkce:

Podporuje technologii MagSafe. Nabíjejte a chatujte zároveň díky rychlému bezdrátovému nabíjení až 15 W, když je Stand Pro připojen k síti.

Sledování pohybu v úhlu 360° – sledování pohybu pomocí DockKitu vždy udrží osoby v záběru bez ohledu na to, kolikrát obkrouží místnost.

Motorizovaný automatický náklon 90° – snímejte v libovolném úhlu pomocí předních nebo zadních kamer s automatickým nastavením úhlu videa pro pohyb ve formátu na výšku nebo na šířku.

Aktivace jedním tlačítkem. Zapněte nebo vypněte sledování pohybu jedním tlačítkem; indikátor LED signalizuje, zda je sledování aktivní.

Dobíjecí baterie. Žádná zásuvka, žádný problém; dokovací stanice poskytuje 5 hodin výdrže baterie pro snímání obsahu na cestách.

Součástí balení je 1,5metrový kabel USB-C a 30W napájecí zdroj.

Stojan Auto-Tracking Stand Pro je vyroben za použití minimálně 75 % materiálů z PCR a prodává se v obalech bez plastů v souladu se závazkem společnosti hledat zodpovědnější způsoby výroby produktů.

Belkin Auto-Tracking Stand Pro je dostupný u vybraných prodejců a resellerů za doporučenou cenu 4 890 včetně DPH.

Produkty Belkin lze zakoupit například zde