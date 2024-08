Kingdom Come Deliverance 2 platí za jednu z nejočekávanějších her. Smutnou zprávou je, že kvůli nedávno oznámenému odkladu se jí dočkáme až v únoru příštího roku. Na druhou stranu díky zveřejněnému gameplayi víme (i od mnoha médií), že se skutečně máme na co těšit. Plusem je také oznámený český dabing. Na prvotní porovnání vývoje grafické podoby se můžete podívat ve videu pod odstavcem.