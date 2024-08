Pán prstenů: Válka Rohirů dostává trailer

V prosinci dorazí do kin film Pán prstenů: Válka Rohirů, který nás vrátí do tohoto úžasného světa. „183 let před událostmi popsanými v původní trilogii Pán prstenů, donutí náhlý útok Wulfa, chytrého a nelítostného pána Dunlendingu, který se chce pomstít za smrt svého otce, Helma Hammerhanda a jeho lid k odvážnému poslednímu útoku ve starobylé pevnosti Hornburg. Héra, Helmova dcera, se ocitá ve stále zoufalejší situaci a musí sebrat vůli, aby vedla odboj proti smrtícímu nepříteli, který má v úmyslu je zcela zničit.“ Trailer naleznete pod odstavcem.