5 aplikací pro plánování a úkoly, které určitě nejen na začátku školního roku oceníte

Microsoft ToDo

Microsoft To Do je nástupce populární aplikace Wunderlist a zároveň skvělý nástroj pro správu vašich úkolů a seznamů. Ať už potřebujete zorganizovat pracovní projekty, nákupní seznamy, nebo jen uspořádat své myšlenky, Microsoft To Do vám v tom s radostí pomůže. Vytváření a správa úkolů je hračka. S To Do snadno přidáte úkoly, nastavíte jim termíny splnění, priority a kategorie. Vytvářejte seznamy úkolů pro práci, školu, domácnost i zábavu. S To Do budete mít vždy přehled o tom, co je potřeba udělat. Sdílejte seznamy s přáteli, rodinou nebo kolegy a pracujte na nich společně v reálném čase. To Do je ideální pro koordinaci projektů a sdílení úkolů.

Aplikaci Microsoft Todo stáhnete zde.