Po mnoha spekulacích byl konečně oznámen nový díl ze světa Mafie. Bude se jednat o prequel nesoucí název Mafia: The Old Country, na němž opět pracuje studio Hangar 13. O hře se více dozvíme v prosinci. Příběh by nás měl zavést do nelítostného sicilského prostředí v roce 1900. Pod odstavcem můžete vidět krátkou ukázku. Novinku můžeme očekávat v příštím roce na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.