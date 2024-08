Elon Musk řekl, že AirPods jsou nejnebezpečnější produkt na světě – akorát že vůbec!

Pokud umíte dobře anglicky, jste pozorní a tak nějak trošku znáte Elona Muska, pak vás možná následující video nenapálilo, ovšem věřte, že podle komentářů pod ním jsou minimálně tisíce lidí, kteří mu věří. Na Instagramu se hojně objevují videa generovaná AI, ve kterých je rozhovor s Elonem Muskem, jenž v nich tvrdí nějakou konspirační teorii. Videí jsou stovky a věnují se všemu od ovlivňování počasí, přes sušenky Oreo, až po zmíněné AirPods, o kterých Musk na videu tvrdí, že Apple bude budoucí AirPods používat pro čtení myšlenek a bude díky nim nabízet reklamy na základě toho, co si myslíte. Apple má sice patent na podobnou šílenost, ve kterém se tvrdí, že AirPods by teoreticky mohly dokázat číst signály z mozku, ovšem Apple má desítky tisíc patentů, které nikdy nevyužil a zřejmě ani nevyužije.

Realita je ovšem ta, že tato videa s Elonem Muskem jsou falešná bez ohledu na to, zda mluví o teorii AirPods nebo Oreo a je potřeba si v dnešní době dávat pozor na to, čemu věříte, protože se snadno můžete dostat do omylu jen tím, že vám někdo významný řekne ve videu něco, co je pro vás zajímavé nebo kontroverzní. Pozor zejména na videa s Muskem, protože těch je na Instagramu a dalších sítích nejvíc. Poznáte je většinou tak, že pokud alespoň trochu umíte anglicky, rychle zjistíte, že otevírání rtů vůbec nesedí s tím, co AI vykládá slovy daného člověka.

