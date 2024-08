Recenze JBL Clip 5: Kompaktní společník nejen na cesty povyrostl zvukově i technologicky

S nejnovější generací kompaktního přenosného Bluetooth reproduktoru JBL Clip 5 výrobce opět posunul laťku. Oproti předchůdci zde máme hned několik podstatných vylepšení, přičemž mezi ta nejvýznamnější lze zařadit kompatibilitu s mobilní aplikací JBL Portable a na ni navázané výhody. Patří k nim například přizpůsobení zvuku za využití pětipásmového ekvalizéru nebo párování s dalšími reproduktory prostřednictvím technologie Auracast, a to jak ve dvojici do sterea, tak v Party módu. Nic tedy nebrání propojení třeba s JBL GO 4 či JBL Xtreme 4, ovšem zvukové pokrytí můžete klidně rozšířit také kombinováním třeba s PartyBoxy Club 120 a Stage 320, případně jakýmikoli jinými kusy vybavenými touto funkcionalitou. Neméně významné je 15% navýšení, pokud jde o hlasitost, a 10% posílení reprodukce v basovém spektru.

Zatímco prachotěsnost a voděodolnost, které byly již dříve na velmi dobré úrovni, zůstaly zachovány, z hlediska velikosti i hmotnosti došlo k mírnému nárůstu. S tím je ovšem spojeno výrazné pozitivum v podobě zakomponování většího měniče i navýšení kapacity baterie, která nyní dokáže v porovnání s Clip 4 nabídnout až o 5 hodin delší výdrž. A tak vyrazíte-li na celodenní výlet, bude vám jeho nástupce dělat společnost od rána až do pozdního večera. Taktéž karabina Clip 5 je nyní rozměrnější a dá se o 7 mm více rozevřít až na 23 mm. Když k tomu připočítáte výběr ze 7 barevných variant a kvalitní zpracování, které navíc zakomponováním recyklovaných materiálů i balením vyhýbajícím se plastům zohledňuje zodpovědný přístup k udržitelnosti, vypadá Clip 5 velmi slibně. Ideální volbu by mohl představovat pro všechny, kdo upřednostňují mobilitu společně s velmi rozumnou hmotností a praktickým upevněním třeba k batohu nebo poutku u kalhot, aniž by obětovali pěkný zvuk. Pojďme produkt prozkoumat trochu detailněji.

Obsah balení

V krabičce s potiskem ze sójového inkoustu naleznete po odklopení víka kromě samotného reproduktoru ještě 30cm kabel s konektory USB-A na USB-C a dokumentaci, včetně českého Průvodce rychlým startem. Po vyjmutí tedy stačí Clip 5 zapnout a před spuštěním aplikace JBL Portable spárovat s vašim telefonem, tabletem či počítačem přes systémové rozhraní.

Fyzické vlastnosti

JBL Clip 5 má oválný tvar a jeho povrch chrání odolná tkanina. Zepředu na sebe upozorní výrazné logo, nad kterým se nachází tři ovládací prvky určené ke kontrole hlasitosti a přehrávání. Robustní kovovou karabinu nahoře zajišťující bezpečné připnutí určitě nepřehlédnete. Ta se otevírá na pravé straně a v tomto místě je také pogumována. Stejně chráněn je téměř celý obvod, včetně boků, přičemž nalevo narazíte na trojici tlačítek se symboly vypínače, Bluetooth a Auracast, zatímco naproti spatříte decentní, plasticky vystupující nápis CLIP 5. Záda výrobce opatřil 6 protiskluzovými a antivibračními proužky diagonálně rozprostřenými po ploše. Pakliže tedy reproduktor zrovna není zavěšen, bez problémů jej na ně můžete položit a užívat si poslech třeba z konferenčního stolku v obýváku nebo poličky v ložnici. Vespod se přes USB-C port zařízení nabíjí a nahoře informuje o stavu baterie malá dioda. Rozměrově při hmotnosti 290 g zabere Clip 5 na výšku 14 cm, do šířky 8,6 a na hloubku jen 4,6 cm.

Jak již bylo řečeno klasické černé provedení není v nabídce jediné, kromě něj je dispozici ještě modré, růžové, fialové, červené, bílé a to s maskovacím vzorem Squad.

Ovládání a přínosy aplikace JBL Portable

K ovládání JBL Clip 5 slouží výše zmíněná tlačítka, přičemž přiřazené funkce vyplývají z jejich označení. K Bluetooth párování tak využijete patřičný symbol stejně jako v případě, kdy budete chtít pomocí Auracast propojit vícero reproduktorů. Pouze prvku Play je přiřazeno kromě započetí či pozastavení přehrávání, dotknete-li se jej jednou, ještě přeskočení vpřed při dvojitém a vzad při trojitém stisknutí. Současné zmáčknutí + a Bluetooth pak uvede zařízení do továrního nastavení.

Zážitek z poslechu i úpravy nastavení Clip 5 však posouvá na novou úroveň šikovná aplikace JBL Portable zdarma dostupná v App Store i na Google Play. Ta vyjma informací o úrovni nabití zpřístupňuje kupříkladu přednastavené presety ekvalizéru označené jako JBL Signature, Chill, Energetic a Vocal. Pod volbou Custom je vám pak k ruce všech pět pásem k přizpůsobení dle vlastního vkusu a uvážení. Pakliže obětujete možnosti frekvenčních úprav, níže klepnutím na přepínač PlaytimeBoost prodloužíte dobu provozu snížením nároků na spotřebu, aniž byste se museli vzdát úrovně hlasitosti. Jednoduše řečeno, díky redukci podílu basové složky reproduktor vydrží déle, podobně jako když snížíte jas displeje svého chytrého telefonu. To přijde vhod zejména ve venkovním prostředí, kde se basy neprosadí zdaleka tak intenzivně jako v interiéru.

Pak už zbývají jen 2 položky, jmenovitě vytvoření stereopáru a dole informace o produktu, kde lze zobrazit Průvodce, Clip 5 přejmenovat, což se hodí především vlastníte-li více kusů, dále vypnout zvukovou odezvu při zapnutí a vypnutí či zobrazit nainstalovanou verzi firmwaru. Pakliže chcete přehledným způsobem vytvořit propojení v Party módu, učiníte tak návratem na domovskou obrazovku, kde se do něj přepnete skrze ikonu se třemi reproduktory v dolní části. JBL Portable tedy rozhodně stojí za prozkoumání a s její pomocí z reproduktoru „vymáčknete“ maximum.

Klíčové technické údaje

JBL Clip 5 se za přispění 1,75″ měniče s frekvenční odezvou 95 Hz až 20 kHz může pochlubit výstupním výkonem 7 W (RMS). Bezdrátovou komunikaci zde zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.3 s profily A2DP V1.4 a AVRCP V1.6. Energii reproduktoru dodává 3,8V baterie s kapacitou 1400 mAh, jež poskytuje 12, respektive až 15 hodin provozu při využití funkce Playtime Boost, a od vybití se dopracuje k maximu za 3 hodiny. Díky stupni krytí IP67 chránícím před vniknutím prachových částic a poškozením při ponoření do vody po dobu 30 minut do hloubky 1 metru můžete svůj reproduktor s klidem vzít s sebou k bazénu nebo třeba na pláž, aniž byste se obávali, že mu to jakkoli ublíží.

Osobní dojmy a hodnocení

To první, čím mne JBL Clip 5 dostal byla hlasitost. Po spárování jsem vzhledem k rozměrům nijak neřešil její úroveň, pročež jsem s kytarovým sólem Buddyho Guye tak trochu nadskočil, takže ano, na své proporce hraje reproduktor opravdu překvapivě silně. Aplikace není dokonalá, ale většinou reaguje svižně a dobře se v ní orientuje, i když češtinu mezi nabízenými jazyky nenajdete. Při testování EQ presetů mi s oblíbenými hudebními kousky přišel nejzajímavější JBL Signature.

Vezmu-li v potaz pravděpodobně nejčastější scénář využití, kdy si člověk připne Clip 5 k batohu, tašce, nějakému popruhu či poutku na oblečení a vydá se ven, je intenzita zvuku podstatným aspektem. Ten se mi osobně při maximálním vybuzení líbil trochu více třeba u GO 4, ovšem na druhou stranu nedosahuje takového výkonu. Mírně se prosazující středy lze za těchto okolností kompenzovat pomocí vlastního nastavení ekvalizéru. S přístupem k úpravám v pěti pásmech (Custom) už se dá najít zvuk lahodící uchu v kontextu žánru či typu obsahu poměrně snadno.

V interiéru zní Clip 5 velmi příjemně, přestože vyzařuje směrem vzhůru.

Pokud jde o dosah, v otevřeném prostoru je na tom reproduktor výborně. Od svého iPhonu jsem poodešel na více než 100 m naší zahrady, aniž bych zaznamenal jediný výpadek. Uvnitř platilo až na jediné nejvzdálenější zákoutí totéž – i přes patro a různé překážky. Budete-li si tedy třeba při opékání špekáčků chtít podat hořčici nebo vychlazené pivo, přerušení playbacku se obávat nemusíte.

Doporučení

Hledáte-li lehký, ale dostatečně výkonný Bluetooth reproduktor, který vám poskytne výhody přenositelnosti a nebude znít jako nějaký „chudáček“, pak by JBL Clip 5 mohl být tou správnou volbou. Mocné basy u takto lehkého a rozměrově skromného zařízení nelze příliš očekávat, ale pokud mezi vaše priority patří spíše dobrá srozumitelnost a dostatečná výdrž na jedno nabití, rovněž těmito vlastnostmi reproduktor boduje. Nejvíce je ocení ti, kdo rádi se svými playlisty vyráží do přírody, přičemž přivítají praktické uchycení karabinou.

Ale ani až zakotvíte večer na chatě a budete se chtít nechat ukolébat třeba hlasem oblíbeného podcastera, Clip 5 vás nezradí, neboť pro menší místnosti je zcela dostačující.

Totéž pak platí pro již zmíněné příležitosti, kdy plánujete hudebně zpestřit zábavu u moře, bazénu nebo při grilování s přáteli.

Cena

Pořízení tohoto společníka nejen na cesty vás rozhodně nezruinuje. JBL Clip 5 aktuálně pořídíte za 1 790 Kč. V této cenové hladině nabízí nadprůměrnou výdrž baterie, odolnost, pěkný a přizpůsobitelný zvuk i komfortní ovládání s aplikací JBL Portable.

