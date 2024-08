Netflix v Česku v tichosti skokově zdražil!

Tuzemští uživatelé Netflixu si za službu nově poměrně zásadně připlatí. Streamovací gigant totiž v Česku v tichosti zvýšil ceny všech tarifů předplatného a to opravdu razantně. Stejná situace přitom nastala i u našich sousedů na Slovensku. Bohužel, ve výsledku se nejedná o nic, co by mělo člověka překvapit – v zahraničí totiž Netflix již zdražoval a bylo tedy jen otázkou času, kdy se tak stane u nás.

Nynější ceny Netflixu v ČR jsou následující:

Tarif Basic – Nově 239 Kč měsíčně, dříve 199 Kč měsíčně

– měsíčně, dříve 199 Kč měsíčně Tarif Standard – Nově 309 Kč, dříve 259 Kč měsíčně)

– dříve 259 Kč měsíčně) Tarif Premium – Nově 379 Kč, dříve 319 Kč měsíčně

Zdražovalo se ale třeba i u poplatků za sledování mimo domácnost, které byly doposud v Česku nastaveny na 79 Kč. Nově však každý uživatel sledující Netflix mimo domácnost zaplatí 99 Kč – tedy o 20 Kč více. Co se pak týče Slovenska, tam se zdražovalo trochu méně razantně, konkrétně o 1,5 až 2 eura. O to víc možná naštve, že kromě zdražení se Netflix k ničemu dalšímu nezmohl, takže například kvalita streamu a tak podobně zůstává i nadále stejná. Co myslíte, jsou nové ceny tohoto streamovacího giganta adekvátní?